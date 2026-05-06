Notre sélection des 3 smartphones à moins de 300 euros qui voient leur prix s'effondrer

Le Samsung Galaxy A37 reprend un design sobre, avec trois capteurs photo alignés verticalement au dos, sans bloc massif, fidèle à l’esthétique minimaliste de la marque. Ses profils sont plats, son épaisseur est contenue et il est proposé en lavande, bleu clair, bleu foncé et jaune clair. Le Redmi Note 15 Pro adopte un format plus marqué, avec un module photo rectangulaire intégré dans l’angle supérieur gauche. Ses profils sont plats et il existe en noir, bleu et violet.

Le Nothing Phone (2a) Plus est clairement le plus original, avec son dos semi-transparent, son interface lumineuse Glyph et ses deux capteurs centrés horizontalement. Le Nothing est le plus léger avec 190 g, contre 196 g pour le Galaxy A37. Côté résistance, le Galaxy A37 revendique une certification IP67 (résistance à l'immersion), tandis que le Redmi propose une certification IP68 et le Nothing se limite à du IP54.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Pour les performances, le Redmi Note 15 Pro prend l’avantage grâce à son processeur MediaTek Dimensity 7400-Ultra, associé à 8 ou 12 Go de RAM. Le Nothing Phone (2a) Plus utilise un Dimensity 7350 Pro, offrant une fluidité exemplaire pour l'interface Nothing OS. Le Samsung Galaxy A37 repose sur l'Exynos 1580 et reste le seul à proposer une extension par carte micro SD, un atout précieux à ce prix. Ainsi, le Redmi Note 15 Pro arrive en tête en puissance brute, suivi du Nothing Phone (2a) Plus pour sa réactivité logicielle, puis du Galaxy A37, très équilibré pour les usages quotidiens.

Concernant l’écran, le Redmi Note 15 Pro dispose d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces (1,5K) à 120 Hz, offrant une excellente finesse d'affichage. Le Samsung Galaxy A37 propose un écran Super AMOLED de 6,7 pouces (120 Hz), réputé pour ses couleurs éclatantes. Le Nothing Phone (2a) Plus embarque une dalle AMOLED de 6,7 pouces également à 120 Hz, très lisible grâce à sa luminosité de pointe.

En termes de classement, le Redmi Note 15 Pro gagne sur la précision, le Nothing sur le confort visuel global, tandis que le Galaxy A37 offre la plus grande surface d'affichage chez Samsung.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photo, le Redmi Note 15 Pro mise sur un capteur principal de 200 mégapixels pour des clichés ultra-détaillés. Le Samsung Galaxy A37 s’appuie sur un capteur de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), garantissant des vidéos stables et des photos nettes en basse lumière.

Le Nothing Phone (2a) Plus offre la proposition la plus homogène avec deux capteurs arrière de 50 mégapixels (principal et ultra grand-angle) et un capteur selfie de 50 mégapixels. Le Redmi l'emporte pour le recadrage, le Nothing pour la cohérence des deux objectifs, et le Galaxy A37 pour sa fiabilité logicielle.

Côté connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G. Le Redmi Note 15 Pro et le Nothing Phone (2a) Plus supportent le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.4. Le Galaxy A37 propose le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.4. Le Redmi conserve son émetteur infrarouge, un petit plus pratique. Tous intègrent leur lecteur d’empreintes sous l’écran, abandonnant définitivement les capteurs latéraux sur ce segment.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Pour l’autonomie, le Redmi Note 15 Pro écrase la concurrence avec sa batterie record de 6580 mAh, assurant plus de deux jours d'usage. Le Nothing et le Samsung restent sur des bases solides de 5000 mAh.

Pour la recharge, le Redmi Note 15 Pro domine avec 67 W (ou plus selon les packs), suivi du Nothing Phone (2a) Plus à 50 W, tandis que le Galaxy A37 plafonne à 45 W. Aucun ne propose de recharge sans fil. En résumé, le Redmi Note 15 Pro est le champion de l’endurance, le Nothing Phone (2a) Plus le plus atypique et rapide, et le Galaxy A37 le choix sûr pour son stockage extensible.

