Notre sélection des 3 smartphones à moins de 300 euros qui voient leur prix s'effondrer

Nous avons sélectionné pour vous les Samsung Galaxy A37, Redmi Note 15 Pro et Nothing Phone (2a) Plus. Mais parmi ceux-ci, lequel est vraiment fait pour vous ? Nous avons comparé leurs caractéristiques afin que vous puissiez y voir plus clair et sélectionner le vôtre.

Sylvain Pichot - publié le 06/05/2026 à 12h15
Nothing Phone 2a Plus

Le Samsung Galaxy A37 reprend un design sobre, avec trois capteurs photo alignés verticalement au dos, sans bloc massif, fidèle à l’esthétique minimaliste de la marque. Ses profils sont plats, son épaisseur est contenue et il est proposé en lavande, bleu clair, bleu foncé et jaune clair. Le Redmi Note 15 Pro adopte un format plus marqué, avec un module photo rectangulaire intégré dans l’angle supérieur gauche. Ses profils sont plats et il existe en noir, bleu et violet.

Le Nothing Phone (2a) Plus est clairement le plus original, avec son dos semi-transparent, son interface lumineuse Glyph et ses deux capteurs centrés horizontalement. Le Nothing est le plus léger avec 190 g, contre 196 g pour le Galaxy A37. Côté résistance, le Galaxy A37 revendique une certification IP67 (résistance à l'immersion), tandis que le Redmi propose une certification IP68 et le Nothing se limite à du IP54.

Samsung Galaxy A37 et Galaxy A57
 

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Pour les performances, le Redmi Note 15 Pro prend l’avantage grâce à son processeur MediaTek Dimensity 7400-Ultra, associé à 8 ou 12 Go de RAM. Le Nothing Phone (2a) Plus utilise un Dimensity 7350 Pro, offrant une fluidité exemplaire pour l'interface Nothing OS. Le Samsung Galaxy A37 repose sur l'Exynos 1580 et reste le seul à proposer une extension par carte micro SD, un atout précieux à ce prix. Ainsi, le Redmi Note 15 Pro arrive en tête en puissance brute, suivi du Nothing Phone (2a) Plus pour sa réactivité logicielle, puis du Galaxy A37, très équilibré pour les usages quotidiens.

Concernant l’écran, le Redmi Note 15 Pro dispose d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces (1,5K) à 120 Hz, offrant une excellente finesse d'affichage. Le Samsung Galaxy A37 propose un écran Super AMOLED de 6,7 pouces (120 Hz), réputé pour ses couleurs éclatantes. Le Nothing Phone (2a) Plus embarque une dalle AMOLED de 6,7 pouces également à 120 Hz, très lisible grâce à sa luminosité de pointe. 
En termes de classement, le Redmi Note 15 Pro gagne sur la précision, le Nothing sur le confort visuel global, tandis que le Galaxy A37 offre la plus grande surface d'affichage chez Samsung.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G
 

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photo, le Redmi Note 15 Pro mise sur un capteur principal de 200 mégapixels pour des clichés ultra-détaillés. Le Samsung Galaxy A37 s’appuie sur un capteur de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), garantissant des vidéos stables et des photos nettes en basse lumière. 
Le Nothing Phone (2a) Plus offre la proposition la plus homogène avec deux capteurs arrière de 50 mégapixels (principal et ultra grand-angle) et un capteur selfie de 50 mégapixels. Le Redmi l'emporte pour le recadrage, le Nothing pour la cohérence des deux objectifs, et le Galaxy A37 pour sa fiabilité logicielle.

Côté connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G. Le Redmi Note 15 Pro et le Nothing Phone (2a) Plus supportent le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.4. Le Galaxy A37 propose le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.4. Le Redmi conserve son émetteur infrarouge, un petit plus pratique. Tous intègrent leur lecteur d’empreintes sous l’écran, abandonnant définitivement les capteurs latéraux sur ce segment.

Nothing Phone (2a) Plus
 

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Pour l’autonomie, le Redmi Note 15 Pro écrase la concurrence avec sa batterie record de 6580 mAh, assurant plus de deux jours d'usage. Le Nothing et le Samsung restent sur des bases solides de 5000 mAh. 
Pour la recharge, le Redmi Note 15 Pro domine avec 67 W (ou plus selon les packs), suivi du Nothing Phone (2a) Plus à 50 W, tandis que le Galaxy A37 plafonne à 45 W. Aucun ne propose de recharge sans fil. En résumé, le Redmi Note 15 Pro est le champion de l’endurance, le Nothing Phone (2a) Plus le plus atypique et rapide, et le Galaxy A37 le choix sûr pour son stockage extensible.
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
CMF Phone 2 Pro
Guide d'achat

Premier smartphone : 3 modèles robustes et abordables pour rassurer les parents sans frustrer les ados CMF Phone 2, Samsung Galaxy A17, Poco F8 Pro

05/05/2026
Google Pixel 10a
Guide d'achat

L'IA au quotidien : ces 3 smartphones abordables intègrent enfin les fonctions intelligentes qui font gagner du temps

04/05/2026
Google Pixel 10a
Guide d'achat

Marre des écrans géants ? Voici les 3 derniers smartphones compacts qui n'oublient pas d’être puissant

03/05/2026
TCL NXTPaper 70 Pro
Test

Test du TCL NXTPaper 70 Pro : le smartphone qui veut ménager vos yeux

02/05/2026