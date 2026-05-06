Presque 40 % de baisse pour le Galaxy S25 Ultra sur cette plateforme

On a souvent encensé le Galaxy S25 Ultra dans nos colonnes, et pour cause, c’est un monument.

Aujourd'hui, il n'est peut-être plus le « petit dernier » de la famille, mais c'est précisément ce qui fait sa force, car depuis la sortie du Galaxy S26 Ultra, il est moins cher. Beaucoup moins cher.

Quand le luxe devient (enfin) accessible

Lancé autour des 1 200 €, ce titan est en train de vivre une véritable cure d'amaigrissement, car il est possible de le trouver pour 749 €.

Cette offre, dénichée sur la plateforme Rakuten, est proposée avec tout ce qu'il faut pour s'assurer de bonnes conditions : garantie, livraison gratuite et paiement en plusieurs fois sans frais via PayPal.

✅ Pourquoi on aime Une bête de course qui ne faiblira pas avant des années.

Le meilleur écran du marché pour consommer vos médias.

Le prix : une chute libre qui fait du bien au portefeuille. ⚠️ Ce qu'il faut intégrer Version import USA (on vous explique juste après).

Chargeur non fourni (recyclez vos anciens blocs !).

Un format imposant qui ne convient pas aux petites poches.

Que vaut cette offre ?

Pour nous, c'est un oui franc. Si vous voulez un téléphone polyvalent (photo pro, gaming, productivité avec le stylet), c'est un excellent investissement.

Le petit « mais », c'est qu'il s'agit d'une version import. Est-ce un problème ? Pas vraiment. Comme on le détaille dans notre guide sur les différences de versions, le smartphone est totalement compatible avec nos réseaux 4G et 5G.

On conseille cette version à ceux qui n'ont pas peur de croiser une ou deux applications américaines préinstallées ou de devoir configurer manuellement certains petits détails.

Pour le reste, l'expérience est quasiment identique à la version française. À 749 €, c'est un compromis qui nous semble acceptable.