L’un des prochains smartphones Honor pourrait embarquer une batterie de 11000 mAh

À retenir Honor développe une batterie silicon-carbone de 11 000 mAh pour un futur smartphone.

de 11 000 mAh pour un futur smartphone. Le Honor Power 2 sert de référence avec une batterie de 10 080 mAh et une épaisseur de 8 mm.

sert de référence avec une batterie de 10 080 mAh et une épaisseur de 8 mm. La nouvelle batterie pourrait offrir une capacité typique de 11 000 mAh sur le prochain modèle.

Depuis quelques années, Honor creuse le sillon des smartphones à très grande capacité de batterie. La marque devenue pionnière en la matière a d’abord lancé les Honor Win et Win RT, équipés de batteries de 10 000 mAh, avant de proposer le Honor Power avec 8 000 mAh, déjà destiné aux utilisateurs en quête d’autonomie prolongée. Le Magic 8 Lite embarque une batterie d’une capacité de 7500 mAh, ce qui est beaucoup plus important que la moyenne des smartphones de sa catégorie et même au-dessus.

Plus récemment, le Honor Power 2, uniquement disponible en Chine et officiel depuis début janvier 2026 est venu renforcer cette stratégie. En effet, ce modèle intègre une batterie silicon-carbone de 10 080 mAh, annoncée pour plus de 20 heures de lecture vidéo, de longues sessions de navigation GPS et de jeu intensif, selon le fabricant. Pour arriver à une telle capacité, jusqu’ici, on ne pouvait compter que seulement sur les smartphones endurcis donc extrêmement épais et peu ergonomiques.

Le Honor Power 2 comme référence actuelle

Le Honor Power 2 sert de référence pour comprendre les ambitions de la marque. Malgré sa batterie proche de 10 100 mAh, l’appareil reste relativement contenu avec une épaisseur d’environ 8 mm et un poids autour de 216 g, des chiffres plus proches d’un smartphone classique que d’un modèle tout-terrain.

Sinon, il possède un écran AMOLED de 6,79 pouces avec une définition FHD+, une fréquence de rafraîchissement de 120Hz, un chipset Dimensity 8500 Elite associé à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage.

Sur la partie énergie, le Power 2 supporte la charge filaire 80W et la charge inversée 27W. L’appareil peut donc servir de batterie externe occasionnelle pour d’autres produits. S’ajoutent à cela des certifications IP68 et IP69 qui renforcent sa résistance à l’eau et à la poussière, une caractéristique pertinente pour un modèle axé sur l’usage intensif.

Vers une batterie typique de 11 000 mAh

La nouveauté mise en avant par les dernières fuites concerne une batterie silicon-carbone en cours de tests chez Honor. D’après le leakeur Digital Chat Station, l’unité aurait une capacité nominale d’environ 10 690 mAh pour une énergie de 40,41Wh, ce qui se traduirait par une capacité typique d’au moins 11 000 mAh sur la fiche technique.

Il se pourrait que cette batterie soit intégrée sur le futur Honor Power 3. À suivre donc, déjà sur la capacité réelle de ce mobile et en espérant que la marque le commercialise en France, ce qui n’est pas le cas de ses prédécesseurs.

