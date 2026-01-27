L’un des smartphones les plus autonomes : à peine sorti, il est déjà sous les 350 €

Le Honor Magic8 Lite est arrivé sur le marché avec une promesse très claire : tenir longtemps… Mais vraiment longtemps.

Et sur Cdiscount, on peut déjà le trouver à 349 € en version 8 Go de RAM / 256 Go, un très bon plan.

L’intérêt de ce modèle, c’est qu’il ne mise pas uniquement sur une grosse batterie pour faire parler de lui. Honor a aussi travaillé le confort d’usage avec un grand écran OLED fluide, une charge rapide correcte et une fiche technique pensée pour la polyvalence.

En clair, c’est un téléphone taillé pour ceux qui utilisent beaucoup leur smartphone, mais qui veulent limiter les contraintes.

La fiche technique du Honor Magic8 Lite

Le point fort du Magic8 Lite saute aux yeux, et Honor ne se prive pas de le mettre en avant (à raison) : sa batterie de 7 500 mAh ! De quoi réellement changer la routine au quotidien, et même économiser la facture d’électricité.

D’autant plus que cette batterie est associée à une charge filaire jusqu’à 66 W (chargeur non fourni).

Mais heureusement, ce n’est pas tout, et le Magic8 Lite embarque aussi un écran AMOLED de 6,79 pouces (définition 2640 x 1200) et une puce Snapdragon 6 Gen 4.

Côté photo, on retrouve un capteur principal 108 Mpx accompagné d’un second module, ce qui en fait un bon milieu de gamme orienté usage polyvalent.

✅ Points forts Batterie 7 500 mAh : un vrai argument pour l’autonomie.

: un vrai argument pour l’autonomie. Écran AMOLED 6,79 pouces : confortable pour la vidéo et le web.

: confortable pour la vidéo et le web. 8 Go / 256 Go : une configuration pratique sur la durée. ☑️ À prendre en compte Chargeur non fourni : à anticiper si vous n’en avez pas déjà un compatible.

: à anticiper si vous n’en avez pas déjà un compatible. Grand format : pas le plus compact si vous cherchez un smartphone « mini ».

Que vaut l’offre Honor Magic8 Lite sur Cdiscount ?

À 349 €, l’offre est surtout intéressante pour ceux qui veulent prioriser l’autonomie, mais sans faire de compromis majeurs sur l’écran et le confort global.

C’est un bon choix si vous êtes souvent en déplacement, ou si vous en avez assez de finir la journée avec 10 % de batterie et que vous utilisez beaucoup votre smartphone pour le streaming, par exemple.