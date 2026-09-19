L’une des prochaines versions de l’iPhone Duo corrigerait ses défauts corrigés et des modèles Duo Max et Duo SE envisagés

Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, Apple préparerait déjà l'avenir de sa gamme pliante. Face ID et téléobjectif arriveraient dès la troisième génération, tandis qu'un Duo Max et un Duo SE viendraient élargir la famille.

Sylvain Pichot - publié le 19/09/2026 à 15h30
Ajoutez-nous à vos favoris
Apple iPhone Duo

À retenir

  • Apple prévoit d'intégrer Face ID et un téléobjectif dès la troisième génération de l'iPhone Duo.
  • La gamme Duo pourrait inclure des modèles Duo Max et Duo SE pour élargir l'offre.
  • Le modèle actuel ne dispose pas de tiroir SIM physique, optant pour une version totalement e-SIM.

Le premier iPhone pliant d'Apple, dévoilé le 9 septembre 2026 sous le nom d'iPhone Duo, a longtemps été surnommé en interne « iPhone Ultra », selon plusieurs sources. Ce nom n'a finalement pas été retenu. En effet, chez Apple, « Ultra » désigne des produits sans compromis, une promesse que l'iPhone Duo ne pouvait tenir dès sa première génération.

D'après Gurman, deux renoncements sont présents sur l'appareil actuel : l'absence de Face ID, remplacé par un Touch ID au bouton latéral, et l'absence de téléobjectif, la caméra se limitant à un double capteur de 48 mégapixels sans zoom optique. Ces technologies exigent une profondeur physique que l'épaisseur très fine de l'appareil ne permettait pas d'accueillir sans compromettre son équilibre.

Selon le journaliste, cette situation ne serait que temporaire. Il anticipe l'intégration de Face ID et d'un téléobjectif dès la troisième génération, ce qui signifie que le modèle suivant ne serait toujours pas doté de ces caractéristiques. Apple miserait sur une miniaturisation plus poussée des composants optiques et sur l'intelligence artificielle pour compenser les limites de capteurs plus petits. L'appareil actuel se prive aussi de tiroir SIM physique, pour une version totalement e-SIM, au profit de la batterie.

Apple iPhone Duo

Une gamme Duo qui s'annonce plus large

Gurman avance une seconde hypothèse : le nom Duo ne désignerait pas un modèle isolé, mais une famille de smartphones pliants appelée à s'étoffer. Ce terme, plus court et neutre qu'Ultra, se prêterait mieux à des déclinaisons comme Max ou SE, dans une logique déjà suivie par les suffixes Air et Pro chez Apple.

Trois nouvelles variantes pourraient voir le jour. Un iPhone Duo Max se distinguerait par un écran interne plus grand que les 7,6 pouces actuels, sans diagonale ni date précisées. À l'opposé, un iPhone Duo SE viserait un public plus large grâce à un tarif inférieur au modèle standard, quitte à sacrifier la puissance du processeur ou la configuration photo. Enfin, un iPhone Duo mini pourrait adopter un format clapet vertical, à la manière du Galaxy Z Flip8 de Samsung.

Apple suivrait une stratégie déjà éprouvée par Samsung, qui a diversifié sa gamme de pliables entre modèles compacts, grand format et références accessibles. Attention, ces informations restent de la prédiction, sans confirmation officielle à ce jour.

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Gros plan sur le bloc optique arrière d'un smartphone jaune avec deux objectifs et un flash.
Guide d'achat

L'iPhone 17 a pris 150 € : ces 3 iPhone reconditionnés deviennent (vraiment) difficiles à ignorer

19/09/2026
L'iPhone 18 Pro
Guide d'achat

iPhone 18 Pro vs iPhone 18 Pro Max : que gagne-t-on vraiment pour 150 € de plus ?

18/09/2026
Smartphone Redmi de couleur violette avec deux capteurs photo arrière, présenté sur un fond de ciel étoilé.
Test

Test du Xiaomi Redmi Note 17 5G : l'autonomie XXL peut-elle suffire à convaincre ?

17/09/2026
Oppo Reno16 Pro
Test

Test du Oppo Reno16 Pro : le format compact fait de la résistance, mais à quel prix

15/09/2026