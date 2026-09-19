L’une des prochaines versions de l’iPhone Duo corrigerait ses défauts corrigés et des modèles Duo Max et Duo SE envisagés

À retenir Apple prévoit d'intégrer Face ID et un téléobjectif dès la troisième génération de l'iPhone Duo.

et un dès la troisième génération de l'iPhone Duo. La gamme Duo pourrait inclure des modèles Duo Max et Duo SE pour élargir l'offre.

et pour élargir l'offre. Le modèle actuel ne dispose pas de tiroir SIM physique, optant pour une version totalement e-SIM.

Le premier iPhone pliant d'Apple, dévoilé le 9 septembre 2026 sous le nom d'iPhone Duo, a longtemps été surnommé en interne « iPhone Ultra », selon plusieurs sources. Ce nom n'a finalement pas été retenu. En effet, chez Apple, « Ultra » désigne des produits sans compromis, une promesse que l'iPhone Duo ne pouvait tenir dès sa première génération.

D'après Gurman, deux renoncements sont présents sur l'appareil actuel : l'absence de Face ID, remplacé par un Touch ID au bouton latéral, et l'absence de téléobjectif, la caméra se limitant à un double capteur de 48 mégapixels sans zoom optique. Ces technologies exigent une profondeur physique que l'épaisseur très fine de l'appareil ne permettait pas d'accueillir sans compromettre son équilibre.

Selon le journaliste, cette situation ne serait que temporaire. Il anticipe l'intégration de Face ID et d'un téléobjectif dès la troisième génération, ce qui signifie que le modèle suivant ne serait toujours pas doté de ces caractéristiques. Apple miserait sur une miniaturisation plus poussée des composants optiques et sur l'intelligence artificielle pour compenser les limites de capteurs plus petits. L'appareil actuel se prive aussi de tiroir SIM physique, pour une version totalement e-SIM, au profit de la batterie.

Une gamme Duo qui s'annonce plus large

Gurman avance une seconde hypothèse : le nom Duo ne désignerait pas un modèle isolé, mais une famille de smartphones pliants appelée à s'étoffer. Ce terme, plus court et neutre qu'Ultra, se prêterait mieux à des déclinaisons comme Max ou SE, dans une logique déjà suivie par les suffixes Air et Pro chez Apple.

Trois nouvelles variantes pourraient voir le jour. Un iPhone Duo Max se distinguerait par un écran interne plus grand que les 7,6 pouces actuels, sans diagonale ni date précisées. À l'opposé, un iPhone Duo SE viserait un public plus large grâce à un tarif inférieur au modèle standard, quitte à sacrifier la puissance du processeur ou la configuration photo. Enfin, un iPhone Duo mini pourrait adopter un format clapet vertical, à la manière du Galaxy Z Flip8 de Samsung.

Apple suivrait une stratégie déjà éprouvée par Samsung, qui a diversifié sa gamme de pliables entre modèles compacts, grand format et références accessibles. Attention, ces informations restent de la prédiction, sans confirmation officielle à ce jour.