L'iPhone 17 a pris 150 € : ces 3 iPhone reconditionnés deviennent (vraiment) difficiles à ignorer

Les trois iPhone disposent d'un écran de 6,1 pouces, mais les ressemblances s'arrêtent vite côté finition. L'iPhone 15 Pro adopte un châssis en titane et pèse 187 g pour 146,6 mm de haut. Il est proposé en Titane noir, blanc, bleu et naturel.

L'iPhone 15 mise sur un dos en verre coloré dans la masse et affiche 171 g, tandis que l'iPhone 14 reste quasiment au même niveau avec 146,7 mm de haut et 172 g. Les deux modèles classiques sont donc très proches en gabarit, alors que le 15 Pro se distingue surtout par sa finition plus haut de gamme.

Tous étaient certifiés IP68 à leur sortie, mais il faut rester plus prudent avec un modèle reconditionné, car l'étanchéité d'origine n'est pas forcément garantie après ouverture et remise en état du smartphone. Mieux vaut donc ne pas compter sur cette certification comme sur un appareil neuf.

Lequel est le plus puissant et lequel a le meilleur écran ?

L'iPhone 15 Pro garde une nette avance grâce à sa puce A17 Pro, mais aussi à son écran OLED Super Retina XDR équipé de ProMotion, avec un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant monter jusqu'à 120 Hz. Parmi ces trois modèles, c'est donc celui qui se rapproche le plus d'une expérience haut de gamme récente.

L'iPhone 15 embarque une puce A16 Bionic, tandis que l'iPhone 14 repose sur une A15 Bionic. Tous deux disposent aussi d'un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, mais celui-ci reste limité à 60 Hz. Dans les usages courants, la différence de puissance compte donc moins que celle de l'affichage, car le 15 Pro profite d'une fluidité que les deux autres n'offrent pas.

Photo et connectique : le 15 Pro creuse encore l'écart

L'iPhone 15 Pro est aussi le mieux équipé en photo puisqu'il combine un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle et surtout un téléobjectif avec zoom optique x3, absent des deux autres modèles.

L'iPhone 15 dispose lui aussi d'un capteur principal de 48 mégapixels et propose un cadrage x2 de qualité optique grâce à ce capteur. L'iPhone 14 reste en revanche sur un double module de 12 mégapixels, avec grand-angle et ultra grand-angle, et il n'offre donc ni téléobjectif dédié ni le même cadrage x2 que l'iPhone 15.

La connectique marque une autre rupture, car les iPhone 15 et 15 Pro abandonnent le Lightning pour l'USB-C. Le Pro va toutefois plus loin avec des transferts USB 3 pouvant atteindre 10 Gbit/s, et il prend également en charge le Wi-Fi 6E, contre le Wi-Fi 6 pour les iPhone 15 et 14.

Face ID, l'eSIM et la recharge sans fil sont en revanche présents sur les trois modèles. L'iPhone 14 reste donc compatible avec MagSafe et la recharge Qi, même s'il conserve son port Lightning.

Autonomie : attention à l'état de la batterie en reconditionné

Les chiffres de capacité ne suffisent pas à comparer correctement ces trois modèles, car l'optimisation joue elle aussi sur l'endurance. Apple annonce jusqu'à 23 heures de lecture vidéo pour l'iPhone 15 Pro, contre 20 heures pour l'iPhone 15 et l'iPhone 14. Sur le papier, le Pro conserve donc un léger avantage.

Mais en reconditionné, un autre critère peut peser davantage : l'état réel de la batterie de l'exemplaire acheté. Deux iPhone 15 identiques n'auront pas forcément la même autonomie selon leur niveau d'usure, et certains vendeurs proposent d'ailleurs une batterie neuve en option.

Par exemple, chez Certideal, le niveau de batterie fait varier le prix, tout comme l'état esthétique et la capacité de stockage. Il vaut donc mieux comparer des configurations équivalentes plutôt que de s'arrêter au seul tarif d'appel.

Quel iPhone reconditionné choisir selon votre budget ?

L'iPhone 17 est désormais affiché à 1 119 € en 256 Go chez Apple, soit 150 € de plus qu'à son lancement, et cette hausse redonne forcément de l'intérêt aux générations précédentes. Les iPhone 15 Pro, 15 et 14 reconditionnés restent très en dessous de cette barre, même si leur prix varie selon le stockage, le grade esthétique et l'état de la batterie.

Le comparatif ci-dessus permet justement de suivre les tarifs au moment de l'achat et évite de figer dans l'article des montants susceptibles de changer rapidement.

Les profils se dessinent assez clairement. L'iPhone 15 Pro est celui qui se rapproche le plus d'une expérience premium récente, car il cumule écran 120 Hz, téléobjectif x3, puce A17 Pro et USB 3. L'iPhone 15 fait davantage le choix du compromis, mais conserve plusieurs attributs modernes, notamment son capteur principal de 48 Mpx et l'USB-C.

L'iPhone 14 vise surtout ceux qui veulent réduire fortement la facture tout en restant chez Apple. Il fait davantage de concessions sur l'écran, la photo et la connectique, mais son tarif peut largement compenser ces écarts si ces fonctions ne sont pas prioritaires pour vous.

Sur du reconditionné, le prix affiché ne raconte toutefois qu'une partie de l'histoire, car la capacité de stockage, le grade esthétique, l'état de la batterie et la garantie peuvent changer sensiblement l'intérêt d'une offre. Certideal propose notamment une garantie de 30 mois ainsi qu'une période d'essai de 30 jours, et ces deux éléments méritent donc aussi d'entrer dans la comparaison avec une offre neuve.