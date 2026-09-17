Test du Xiaomi Redmi Note 17 5G : l'autonomie XXL peut-elle suffire à convaincre ?

Fiche technique

Écran OLED 6,99 pouces 120 Hz

Processeur Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4

6 ou 8 Go de mémoire vive non extensible

128 ou 256 Go de stockage interne non extensible

Unique appareil photo arrière 50 mégapixels

Capteur frontal : 8 mégapixels

Lecteur d'empreintes digitales sous l'écran

Batterie 8 000 mAh compatible charge filaire 45W et charge inversée

Étanchéité : IP65

Système d'exploitation : Android 16 avec la surcouche HyperOS

Design

Le Xiaomi Redmi Note 17 5G ne cache pas ses intentions dès la prise en main. Avec des dimensions de 169,7 x 79,1 x 8,4 mm et un poids de 225 grammes, l'appareil affiche un format extrêmement généreux, presque massif, qui trahit immédiatement la présence d'une batterie hors norme sous le capot. Revers de la médaille : cette carrure impose une utilisation à deux mains dans la plupart des situations, surtout pour les personnes qui ont de petites paumes. Le châssis reste toutefois plutôt bien équilibré compte tenu de son poids, grâce à une répartition des masses assez homogène sur toute la longueur du dos.

Xiaomi a choisi un dos en verre ou en polycarbonate selon les finitions, avec un traitement mat qui limite efficacement les traces de doigts. Le module photo, réduit à un unique capteur principal accompagné d'un capteur de profondeur, est installé dans un bloc rectangulaire discret, loin des îlots photo surdimensionnés que l'on retrouve parfois chez la concurrence.

Les tranches sont plates, une tendance esthétique désormais bien installée sur la plupart des smartphones récents, y compris haut de gamme, à l'image des derniers modèles Samsung ou même Apple. Les coins sont légèrement arrondis, adoucissant la prise en main sans pour autant nuire à l'aspect premium recherché par le fabricant.

La certification IP65 permet de garantir une résistance à la projection d'eau et à la poussière, ce qui reste appréciable à ce niveau de prix mais qui n'égale pas la certification IP68 que l'on trouve sur des modèles plus chers.

En matière de connectivité, ce Redmi Note embarque la 5G, le Wi-Fi ainsi que le Bluetooth, un port USB-C pour la charge et le transfert de données, et surprise agréable à ce tarif, un port infrarouge qui permet de transformer le téléphone en télécommande universelle pour la télévision ou la climatisation.

Selon notre test, cette fonctionnalité reste sous-exploitée par beaucoup, alors qu'elle rend de vrais services au quotidien. En revanche, certaines versions commercialisées se contentent du Wi-Fi 5, un standard un peu daté comparé aux modèles concurrents qui basculent progressivement vers le Wi-Fi 6, comme le Samsung Galaxy A36 5G ou le Honor 400 Lite, par exemple.

Le lecteur d'empreintes digitales est intégré sous l'écran, une solution optique désormais largement répandue sur ce segment de prix. Selon nous, sa position est cependant pas idéale car un peu trop basse, installé à seulement 1 cm du bord inférieur. Sa réactivité est correcte sans être exemplaire : on note un temps de reconnaissance légèrement supérieur à ce que proposent les meilleurs lecteurs présents sur les smartphones premium, mais cela reste suffisant pour un usage courant, sans frustration notable au quotidien.

Sur le plan audio, le Redmi Note 17 5G se contente d'un haut-parleur mono positionné en bas du châssis. Ce choix, dicté par des considérations de coûts, se traduit par un rendu sonore assez plat et manquant clairement de puissance comparé à des configurations stéréo que l'on retrouve chez certains concurrents directs comme le realme 15 5G. Selon nous, ce point reste l'un des compromis les plus sensibles de cet appareil : pour le visionnage de vidéos ou l'écoute de musique sans casque, l'expérience sonore ne rivalise clairement pas avec des mobiles mieux équipés dans cette gamme de prix. L'utilisation d'un casque ou d'une enceinte Bluetooth externe reste donc vivement recommandée pour profiter pleinement des contenus multimédias sur ce modèle.

L'écran

Le Redmi Note 17 5G embarque un écran AMOLED de 6,99 pouces affichant une définition FHD+ de 1080 x 2396 pixels, soit une densité d'environ 375 points par pouce. La dalle propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, complété par une fréquence d'échantillonnage tactile élevée qui assure une bonne réactivité lors des interactions rapides comme le jeu ou le défilement de contenus. Xiaomi annonce également un système PWM à 960 Hz, censé limiter la fatigue oculaire en atténuant le scintillement perceptible à faible luminosité, une technologie que l'on retrouve de plus en plus fréquemment sur les mobiles de cette gamme.

La luminosité de pointe annoncée atteint 1800 cd/m², une valeur honorable qui permet une lecture correcte en extérieur, même si elle reste loin des 3000 cd/m² revendiqués par des modèles premium comme le Google Pixel 9. Selon notre test, la lisibilité en plein soleil reste tout à fait acceptable, sans pour autant égaler le confort visuel des meilleures dalles du marché. Les couleurs affichées sont vives, avec des noirs profonds typiques de la technologie AMOLED, mais on note une tendance à la sursaturation par défaut dans les réglages d'usine, un choix assez courant chez Xiaomi qui privilégie un rendu punchy plutôt que fidèle.

La dalle est protégée par un verre Gorilla Glass 7i, une protection résistante aux chocs et aux micro-rayures, sans toutefois rivaliser avec les versions les plus avancées de la gamme Gorilla Glass Victus que l'on trouve sur des smartphones plus premium. D'après notre test, l'écran se montre également assez sujet aux reflets en extérieur, un point commun avec de nombreuses dalles brillantes de ce segment tarifaire.

Les paramètres d'affichage proposés dans les réglages du téléphone permettent d'ajuster la température des couleurs, de choisir entre plusieurs modes colorimétriques et de basculer entre les fréquences de rafraîchissement disponibles, avec un mode automatique qui adapte intelligemment le taux selon le contenu affiché pour préserver l'autonomie. Cette flexibilité de réglages, désormais standard sur la plupart des mobiles Xiaomi, permet d'adapter l'affichage aux préférences de chacun, qu'il s'agisse de privilégier la fluidité ou l'économie d'énergie.

En comparaison avec les concurrents directs, l'écran du Redmi Note 17 5G se situe dans la moyenne haute de sa catégorie. Le Samsung Galaxy A36 5G propose une dalle Super AMOLED de taille similaire avec une luminosité comparable, tandis que le Honor X9c mise également sur un grand format avec une résistance aux chocs renforcée. Le Motorola Moto G86 5G, quant à lui, se distingue par une certification qui protège davantage contre les chutes, sans pour autant offrir une luminosité aussi élevée. Au global, cet écran remplit parfaitement son rôle pour un usage quotidien, entre navigation, streaming vidéo et réseaux sociaux, sans démériter face à la concurrence de sa catégorie tarifaire.

Le système et les applications : HyperOS 3 mise sur la longévité

Le Xiaomi Redmi Note 17 5G fonctionne sous Android 16, la version la plus récente du système d'exploitation de Google au moment du test, habillée par la surcouche maison HyperOS 3. Xiaomi s'engage à fournir quatre années de mises à jour majeures du système ainsi que six années de correctifs de sécurité, une politique qui se rapproche progressivement des standards fixés par Samsung ou Google sur leurs modèles les plus premium, bien qu'elle reste légèrement inférieure aux sept ans promis par ces deux marques sur leurs gammes phares.

D'après notre test, l'interface HyperOS 3 se montre globalement fluide au quotidien, avec des animations bien maîtrisées et une réactivité satisfaisante dans la navigation entre les applications. Les possibilités de personnalisation sont nombreuses : choix des icônes, thèmes visuels, widgets interactifs et organisation libre de l'écran d'accueil permettent d'adapter l'apparence du téléphone à ses goûts. L'organisation des paramètres reste globalement logique, avec des catégories bien identifiées, même si certains réglages avancés nécessitent parfois plusieurs clics pour être localisés, un défaut assez répandu sur les interfaces surchargées de fonctionnalités.

Concernant l'espace occupé par le système et les applications préinstallées, les informations précises sur l'espace de stockage consommé dès le premier démarrage n'ont pas pu être vérifiées de manière fiable dans les tests consultés, nous ne pouvons donc pas avancer de chiffre exact sur ce point.

En matière d'intelligence artificielle, Xiaomi intègre plusieurs fonctions sur ce modèle, notamment des outils de retouche photo assistés par IA permettant de supprimer des éléments indésirables sur les clichés ou d'améliorer automatiquement certains réglages d'exposition et de couleurs. L'assistant vocal maison profite également de quelques améliorations liées au traitement du langage naturel, sans toutefois atteindre le niveau d'intégration proposé par Gemini sur les Google Pixel. Ces fonctionnalités restent avant tout des arguments marketing sur ce segment de prix, leur utilité au quotidien demeurant modérée comparée aux appareils premium qui embarquent des puces spécifiquement optimisées pour l'IA embarquée.

Les performances : le compromis assumé de l'entrée de gamme

Le Redmi Note 17 5G embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4, fabriqué en 4 nanomètres, associé à 6 ou 8 Go de mémoire vive LPDDR4X selon la version choisie. Xiaomi propose également une extension virtuelle de la RAM, une fonctionnalité logicielle qui puise dans le stockage interne pour simuler davantage de mémoire vive disponible, bien que son efficacité réelle reste limitée comparée à de la RAM physique. Le stockage interne, disponible en 128 ou 256 Go selon les configurations, utilise la norme UFS 2.2, plus ancienne et moins rapide que l'UFS 3.1 ou 4.0 que l'on retrouve désormais chez plusieurs concurrents du même segment. Aucune extension par carte micro SD n'est proposée sur ce modèle.

En termes de performances brutes, le Snapdragon 4 Gen 4 se positionne clairement dans l'entrée de gamme, loin des puces Snapdragon 7 ou 8 que l'on retrouve sur des mobiles plus onéreux. Selon notre test, cette configuration technique se traduit par des performances suffisantes pour les usages basiques du quotidien : navigation web, réseaux sociaux, messagerie et visionnage de vidéos se déroulent sans accroc majeur. En revanche, dès que l'on sollicite davantage l'appareil, les limites de la puce se font sentir plus rapidement que sur des concurrents équipés de processeurs plus véloces, comme le Samsung Galaxy A36 5G ou le Realme 15 5G.

Le ressenti au quotidien reste juste suffisant pour un usage non intensif, avec une navigation fluide dans les menus et un lancement des applications courantes sans latence excessive. Cependant, l'ouverture simultanée de nombreuses applications lourdes peut occasionnellement générer de légers ralentissements, un phénomène assez classique sur ce segment de prix où la quantité de RAM physique reste mesurée.

Côté gaming, ce Redmi Note 17 5G n'est clairement pas taillé pour les titres les plus exigeants graphiquement. Les jeux légers ou de moyenne intensité fonctionnent correctement, mais les productions les plus demandeuses en ressources nécessitent de réduire les paramètres graphiques pour conserver une fluidité acceptable. La gestion thermique reste toutefois maîtrisée, sans montée en température excessive lors de sessions de jeu prolongées, un point positif à mettre au crédit de Xiaomi malgré la puissance modeste du processeur.

Au global, l'expérience quotidienne reste satisfaisante pour un public qui recherche avant tout un smartphone fiable pour les tâches courantes, sans prétention en matière de performances pures. Comparé à ses rivaux directs, le Redmi Note 17 5G se situe dans la moyenne basse de sa catégorie sur le plan des performances brutes, la marque ayant clairement fait le choix de prioriser l'autonomie plutôt que la puissance de calcul.

Le multimédia : un capteur unique pour l'essentiel

Xiaomi a fait le choix, sur ce Redmi Note 17 5G, de se contenter d'un unique capteur photo à l'arrière de 50 mégapixels ouvrant à f/1.8, accompagné d'un capteur de profondeur destiné à améliorer l'effet de flou artistique sur les portraits. Ce choix tranche avec la tendance des modules triples ou quadruples que l'on retrouve parfois même sur des modèles économiques concurrents, Xiaomi préférant visiblement concentrer ses efforts sur un seul capteur plutôt que de multiplier les objectifs de qualité inégale. À l'avant, un capteur selfie de 8 mégapixels ouvrant à f/2.0 se charge des autoportraits et des appels vidéo, sans système de mise au point automatique.

L'interface de l'application appareil photo reprend les codes désormais familiers de l'écosystème Xiaomi, avec un bandeau de modes de prise de vue accessible par un balayage horizontal en bas de l'écran : photo, vidéo, portrait, mode nuit et quelques options supplémentaires. Les réglages avancés, comme l'exposition manuelle ou la balance des blancs, restent accessibles via un mode professionnel dédié, apprécié de celles et ceux qui souhaitent aller plus loin que les automatismes proposés par défaut.

Selon notre test, les clichés capturés en plein jour avec le capteur principal affichent des couleurs plutôt naturelles et un niveau de détail correct pour la catégorie de prix, avec un traitement logiciel qui évite les excès de saturation ou de netteté artificielle. La plage dynamique reste toutefois plus limitée que sur des mobiles premium, avec parfois des hautes lumières légèrement écrêtées dans les scènes à fort contraste. L'absence de stabilisation optique se fait sentir dès que la lumière diminue : les photos prises en basse luminosité manquent de netteté et affichent davantage de bruit numérique, un défaut partagé avec de nombreux concurrents de ce segment tarifaire qui n'intègrent pas non plus cette technologie. Les portraits bénéficient d'un flou d'arrière-plan globalement convaincant grâce au capteur de profondeur dédié, même si la détection des contours peut parfois manquer de précision sur des sujets complexes.

En comparaison avec la concurrence, ce choix d'un capteur unique place le Redmi Note 17 5G légèrement en retrait face à des modèles comme le Samsung Galaxy A36 5G ou le Honor Magic7 Lite, qui proposent tous deux un module ultra grand-angle en complément du capteur principal, offrant davantage de polyvalence créative. La qualité globale des clichés reste toutefois dans la moyenne de sa catégorie, suffisante pour un partage sur les réseaux sociaux ou un usage familial classique, sans pour autant rivaliser avec les meilleurs photophones du marché, même dans cette gamme de prix.

L'autonomie : le véritable argument de vente

C'est évidemment sur ce terrain que le Redmi Note 17 5G entend faire la différence. Sa batterie de 8000 mAh, utilisant une technologie à base de silicium-carbone permettant de loger davantage de capacité dans un volume contenu, place ce modèle parmi les smartphones les plus endurants de sa catégorie, voire du marché toutes gammes confondues. Selon les tests consultés, cette capacité XXL permet de tenir facilement deux jours d'utilisation normale, certains testeurs évoquant même une autonomie s'étirant jusqu'à deux jours et demi ou trois jours pour un usage plus léger.

La charge rapide filaire supporte une puissance de 45W, ce qui permet de recharger l'appareil en un peu plus d'une heure malgré la capacité imposante de la batterie, un temps de charge tout à fait raisonnable compte tenu du volume d'énergie à emmagasiner. La charge sans fil n'est en revanche pas proposée sur ce modèle, un choix cohérent avec son positionnement tarifaire mais qui pourra décevoir celles et ceux habitués à cette commodité sur d'autres appareils. En contrepartie, le Redmi Note 17 5G propose une fonction de charge inversée filaire à 22,5W, permettant de dépanner un autre appareil ou des accessoires sans fil compatibles directement depuis la batterie du téléphone.

Face à la concurrence, cette autonomie place clairement le Redmi Note 17 5G en tête de sa catégorie. Les Samsung Galaxy A36 5G ou Realme 15 5G, équipés de batteries plus modestes autour de 5000 mAh, ne peuvent tout simplement pas rivaliser sur ce terrain précis, même si leurs autres arguments techniques peuvent compenser cet écart pour certains usages. Selon nous, cette endurance remarquable constitue clairement l'atout numéro un de cet appareil, capable de rassurer durablement celles et ceux qui redoutent de tomber en panne de batterie en fin de journée.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Xiaomi Redmi Note 17 5G est livré avec un câble USB-A vers USB-C avec un outil d’extraction pour les cartes SIM.

Notre avis

Le Xiaomi Redmi Note 17 5G assume pleinement son positionnement : celui d'un smartphone pensé avant tout pour l'endurance, quitte à sacrifier certains aspects plus techniques. Sa batterie tient largement ses promesses et rassure sur la durée, tandis que son grand écran offre un confort de visionnage appréciable au quotidien. Le suivi logiciel est également un argument solide pour ce segment de prix.

En revanche, ce mobile souffre de compromis assez nets sur les performances brutes, limitées pour les usages basiques, ainsi que sur la partie photo, réduite à un unique capteur sans stabilisation optique. Le haut-parleur mono et l'absence de charge sans fil viennent également ternir le tableau pour un usage multimédia exigeant.

Au final, ce Redmi Note 17 5G s'adresse avant tout à un public qui privilégie clairement l'autonomie et le confort visuel sur la puissance ou la photographie avancée. Compte tenu de son prix, il reste une option pour qui cherche un smartphone fiable au quotidien sans jamais craindre la panne de batterie.

