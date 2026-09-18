Galaxy S27 : Samsung pourrait réserver la RAM la plus rapide au modèle Ultra

L'arrivée de la série Galaxy S27 était censée marquer un tournant technique avec l'adoption généralisée de la mémoire LPDDR6, une norme nettement plus rapide que la LPDDR5X actuellement utilisée sur les Galaxy S26. On attend la série des Galaxy S27 en début d’année 2027.

D'après le média sud-coréen The Bell, ce scénario ne concernerait finalement qu'une partie de la gamme. Selon des sources internes citées par le média, Samsung a lancé des tests de qualité sur une mémoire LPDDR5X fabriquée par Micron, reposant sur le procédé de gravure 1y, aussi appelé 1-gamma. Ce procédé constitue l'équivalent chez Micron du 1c déjà utilisé par Samsung et par SK Hynix pour leurs propres puces.

Concrètement, cela signifierait que le Galaxy S27 Ultra pourrait être le seul membre de la famille à embarquer la mémoire LPDDR6 de nouvelle génération, réputée beaucoup plus rapide et dotée d'une bande passante nettement supérieure à celle de la génération précédente. Les Galaxy S27 et S27+ standards devraient, eux, se contenter d'une LPDDR5X, quitte à décevoir les utilisateurs qui espéraient une montée en gamme uniforme sur toute la série.

Croquis du potentiel smartphone Samsung Galaxy S27 Ultra

Un problème avant tout financier

Il semble que le choix de Samsung ne soit pas dicté par des considérations techniques, mais bien par des questions de coûts. En effet, Micron appliquerait habituellement un surcoût de 20 à 30 % sur ses puces de nouvelle génération par rapport aux modèles précédents. Cette fois, le fabricant américain réclamerait jusqu'à 50 % de plus que la propre division mémoire de Samsung, qui produit habituellement ses puces DRAM en interne. Cela rendrait l'équation économique difficile à justifier pour l'ensemble de la gamme, d'où l'idée de réserver la mémoire la plus performante aux modèles les plus chers.

On sait que le marché des semi-conducteurs mémoire traverse une période de tension généralisée. Samsung, SK Hynix et Micron auraient déjà écoulé la totalité de leur capacité de production de DRAM et de mémoire HBM prévue pour 2027, avant même le début de l'année. Lors de sa dernière conférence avec les analystes, Samsung a d'ailleurs reconnu que l'offre de mémoire devrait rester tendue jusqu'en 2028, avec une aggravation attendue dès 2027. Le groupe viserait désormais à sécuriser entre 60 et 70 % de sa capacité de production via des accords d'approvisionnement à long terme, signe que la pénurie n'est pas près de se résorber.

Une répartition qui suit la logique des processeurs

D'après plusieurs sources concordantes et sérieuses, la répartition de la mémoire suivrait celle des puces utilisées sur chaque modèle. Ainsi, les Galaxy S27 et S27+ devraient s'appuyer sur l'Exynos 2700, la puce maison de Samsung gravée en 2 nanomètres selon le procédé SF2P, mais associée cette fois à une LPDDR5X plutôt qu'à la LPDDR6 initialement pressentie pour ce chipset.

À l'inverse, les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra, équipés du Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm, conserveraient une chance réelle d'obtenir la LPDDR6, cette puce ayant justement été conçue avec ce standard mémoire en ligne de mire, contrairement à la version non-Pro du même processeur qui se limite à la LPDDR5X.

Il faut toutefois rappeler que rien n'est encore figé à ce stade. Plusieurs rapports antérieurs avaient déjà évoqué l'abandon de la LPDDR6 et de l'UFS 5.0 pour l'ensemble de la gamme S27, avant que d'autres fuites n’envisagent la possibilité d'une adoption partielle.

Toute la famille Galaxy S27 devrait malgré tout démarrer avec 12 Go de RAM de série, un choix jugé nécessaire par plusieurs analystes pour assurer le bon fonctionnement des fonctions d'intelligence artificielle embarquées, de plus en plus gourmandes en ressources.

