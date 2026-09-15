Test du Oppo Reno16 Pro : le format compact fait de la résistance, mais à quel prix

Fiche technique

Écran AMOLED 6,32 pouces 144 Hz

Processeur MediaTek Dimensity 8550 Super

12 Go de mémoire vive (extensible)

512 Go de stockage interne (non extensible)

Triple appareil photo arrière : 200 + 50 + 50 mégapixels

Capteur frontal : 50 mégapixels

Lecteur d'empreintes digitales sous l'écran

Batterie 6000 mAh, charge filaire 80 W, pas de charge sans fil

Étanchéité : IP68 et IP69K

Système d'exploitation Android 16 avec surcouche ColorOS 16

Design

Le Oppo Reno16 Pro reprend fidèlement le format compact adopté par son prédécesseur, avec des dimensions de 151,21 x 72,42 mm qui le placent directement dans la même catégorie que le Samsung Galaxy S26 ou le Xiaomi 17. Selon nous, cette taille contenue reste l'un des principaux arguments du mobile face à une concurrence qui tend, elle, à multiplier les écrans toujours plus grands.

L'appareil gagne toutefois très légèrement en épaisseur par rapport au Reno15 Pro : 8,2 mm pour la version Starlight Black contre 7,99 mm pour son prédécesseur, et jusqu'à 8,36 mm pour le modèle blanc contre 8,13 mm pour l'ancienne génération. Il conserve cependant une excellente prise en main grâce à un dos doux au toucher et des bordures en aluminium brossé bien agencées.

Au niveau du design, le Reno16 Pro ressemble énormément au Reno16 F 5G testé dans nos colonnes.

Le module photo carré, positionné dans le coin supérieur gauche du dos, est intégré directement à la coque plutôt que de former une excroissance marquée, ce qui limite les prises inutiles lorsqu'on pose l'appareil sur une surface plane. Au final, le bloc optique, disposé sur une petite plaque transparente, s'avère particulièrement discret malgré la présence de trois objectifs, dont deux dépassent légèrement (le grand-angle et le téléobjectif).

Deux coloris sont proposés au lancement : Starlight Black, avec une texture mate sans fioriture, et Blanc Pop, qui adopte un dos en verre brillant orné de motifs en 3D évoquant, exactement comme le Reno16 F 5G une planète cerclée d'anneaux, à la manière de Saturne.

Si on compare les dimensions du Reno16 Pro face à la concurrence, on constate qu’il reste toutefois plus épais que certains rivaux directs. Le Samsung Galaxy S26, par exemple, ne mesure que 7,2 mm d'épaisseur, tandis que le Motorola Edge 70 se distingue par une finesse remarquable de seulement 6 mm. Le poids, de 185 à 188 grammes selon le coloris, se situe en revanche dans la moyenne basse de la catégorie.

Le châssis en aluminium permet d’avoir une meilleure résistance aux chocs, tandis que les certifications IP68 et IP69K assurent une protection élevée contre l'eau, la poussière fine et même les jets d'eau à haute pression, un niveau de certification rarement atteint sur ce segment de prix. En façade, le capteur selfie prend la forme d'un poinçon centré en haut de l'écran, tandis que le lecteur d'empreintes digitales, intégré sous la dalle, occupe une position relativement basse. Cette implantation nous a semblé cohérente avec la tenue naturelle de l'appareil en main, sans nécessiter d'étirement excessif du pouce. Sa réactivité offre une prestation dans la norme du marché, sans excès de lenteur ni performance remarquable.

La grande nouveauté de cette génération, c'est l'apparition, sur la tranche gauche, d'un bouton inédit baptisé Snap Key, exactement comme sur le Reno16 F 5G. Ce bouton, déjà présent sur le Find X9 Ultra mais absent du Reno15 Pro, fonctionne à la manière de la touche IA de Honor : une pression courte, une pression longue et une double pression déclenchent chacune une action différente. Par défaut, la Snap Key ouvre l'application Mind Space, mais elle peut être reconfigurée pour activer le mode silencieux, la Lampe torche, l'Enregistreur, la Traduction ou une capture d'écran, selon le type de pression exercé.

Selon nous, ce bouton, situé en haut de la tranche gauche, s'avère toutefois assez malaisé à activer avec la main droite, ce qui limite paradoxalement les déclenchements accidentels. Sur la tranche droite se trouvent les boutons de volume, réunis en une seule pièce, ainsi que le bouton d'allumage.

Sur la tranche supérieure, on retrouve également un émetteur infrarouge, permettant de transformer le smartphone en télécommande universelle pour piloter téléviseurs et climatiseurs, par exemple.

Côté connectivité, le Reno16 Pro embarque le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.4, un niveau tout à fait dans les standards actuels du haut de gamme, même si certains concurrents comme le Xiaomi 17 proposent déjà le Wi-Fi 7. La compatibilité NFC permet les paiements sans contact, tandis que la gestion double SIM s'effectue via deux cartes nano-SIM ou une carte physique combinée à une eSIM. L’impossibilité d’insérer une carte microSD ne laisse d'autre choix que d'opter pour la capacité de stockage fixe de 512 Go proposée en configuration unique.

Concernant l'audio sans casque, le smartphone délivre un son stéréo dont la qualité est satisfaisante, avec un volume maximal assez élevé. Le bémol reste le déséquilibre entre les deux haut-parleurs : celui situé près du port USB-C domine largement l'autre, un défaut assez commun sur les smartphones à configuration audio asymétrique. En contrepartie, l'appareil propose plusieurs effets sonores ainsi qu'un égaliseur personnalisable à dix bandes, complété de profils prédéfinis pour les utilisateurs moins expérimentés en réglages audio. Cette configuration permet une scène sonore relativement large, suffisante pour regarder une vidéo ou écouter un titre musical sans y attacher trop d'exigence, mais insuffisante, selon nous, pour remplacer une paire d'écouteurs ou une enceinte dédiée.

L'écran

Le Oppo Reno16 Pro conserve exactement le même format d'écran que son prédécesseur : une dalle AMOLED de 6,32 pouces affichant une définition FHD+ de 2640 x 1216 pixels, pour une densité de 460 pixels par pouce. La principale évolution technique porte sur le taux de rafraîchissement maximal, désormais porté à 144 Hz contre 120 Hz pour le Reno15 Pro. Dans les faits, d’après nous, l'intérêt de cette fréquence supplémentaire reste limité, puisque seul un nombre restreint de jeux mobiles, comme Mobile Legends ou PUBG, en tirent réellement parti. Autre point à noter : la technologie LTPO, qui permet de moduler dynamiquement la fréquence pour économiser la batterie, n'est toujours pas de mise sur cette génération, un choix qui pénalise potentiellement l'autonomie.

Côté luminosité, Oppo annonce un pic de 3600 nits en conditions HDR. Dans la pratique, ce niveau de luminosité suffit pour une lecture confortable en extérieur sous un ensoleillement classique, mais s'avère nettement inférieur à celui de certains rivaux directs, comme le Realme GT 8 Pro ou le Google Pixel 10.

Dans les paramètres, on peut choisir entre différents modes : Standard, Naturel, Vif avec un rendu tout à fait cohérent. Concernant les réglages disponibles, on peut choisir entre deux définitions d'affichage : une définition basse de 2344 x 1080 pixels, suffisante pour la navigation, la lecture d'e-mails ou le visionnage de vidéos Full HD, et la définition native de 2640 x 1216 pixels, plus adaptée au jeu ou à la consultation de photos en haute résolution. Appréciable : l'écran gère également l'utilisation avec les doigts mouillés ou avec des gants, une fonctionnalité de plus en plus répandue sur les smartphones récents.

Le système et les applications

Le Oppo Reno16 Pro fonctionne sous Android 16, recouvert de la surcouche maison ColorOS 16, déjà éprouvée sur le Find X9 Ultra puis sur le Reno15 Pro. L'organisation générale reprend les mêmes codes que les générations précédentes : un double écran d'accueil, des volets différenciés pour les réglages rapides et les notifications, ainsi qu'un tiroir d'applications classique. Selon nous, cette interface reste globalement fluide et complète, avec une prise en main assez intuitive pour quiconque a déjà utilisé un smartphone Android, même si elle reprend, comme beaucoup de surcouches chinoises, certains codes visuels inspirés d'iOS.

Sur la politique de mises à jour, Oppo annonce cinq années de mises à jour Android et six années de correctifs de sécurité pour le Reno16 Pro. C’est dans la moyenne actuelle du marché : il reste en deçà des sept années promises par Samsung et Google sur leurs modèles les plus haut de gamme, mais dépasse largement les trois années proposées par Nothing ou les quatre années de OnePlus. Face à Xiaomi, qui adopte une politique globalement équivalente, Oppo ne se démarque donc ni positivement ni négativement.

Le point le plus décevant concerne le nombre d'applications préinstallées non désirées. En effet, le constructeur n'a fait aucun effort sur ce plan par rapport au Reno15 Pro, un problème d'autant plus criant que le tarif du smartphone a fortement augmenté entre-temps. On retrouve ainsi des applications tierces comme Temu, Autodoc ou AliExpress, que la plupart des utilisateurs s'empresseront de désinstaller dès la première prise en main. Comptez sur une occupation d’un peu plus de 38 Go avec le système et les applications préinstallées avant même de pouvoir installer les vôtres. Heureusement qu’il y a 512 Go théoriques en tout.

Sur le plan de l'intelligence artificielle, le Reno16 Pro veut s’inscrire au sein de ce qu'Oppo appelle un « AI Phone », en reprenant largement l'offre déjà déployée sur le Find X9 Ultra. La fonctionnalité phare, Mind Space, agit comme un centre de mémoire personnelle qui conserve et analyse automatiquement les captures d'écran et notes vocales stockées par l'utilisateur, afin d'en faciliter la recherche ultérieure. Elle est accessible par défaut via une pression sur la Snap Key. La grande nouveauté logicielle de cette génération est Mind Pilot, un chatbot IA « quatre en un » qui permet de basculer entre plusieurs moteurs conversationnels au choix : Gemini, Perplexity, ChatGPT ou le moteur maison Mind Space. Cette approche multi-modèles constitue une différenciation intéressante par rapport à la plupart des concurrents qui misent sur un unique assistant IA.

D'autres outils basés sur l'intelligence artificielle sont également présents : un Rédacteur IA pour la génération de texte, une fonction de Traduction IA, ainsi qu'AI VoiceScribe pour la transcription audio.

Côté créativité, deux nouveautés « fun » font leur apparition avec cette génération : les Collages remixés par IA, qui permettent d'ajouter des autocollants personnalisés sur une image de fond, et les Collages de mise en relief, qui mettent en valeur une personne ou un objet au sein d'un montage. D'après notre test, ces deux fonctions nécessitent un peu d'entraînement pour donner un résultat convaincant, sous peine d'obtenir un rendu peu abouti. Gemini est bien entendu de la partie pour compléter l'expérience IA du smartphone.

Les performances

Le Reno16 Pro embarque une puce MediaTek Dimensity 8550 Super, qui succède au Dimensity 8450 utilisé sur les Reno14 Pro et Reno15 Pro. Cette nouvelle plateforme conserve la même architecture à huit cœurs, avec de simples ajustements de fréquence : le cœur le plus rapide grimpe désormais à 3,4 GHz contre 3,25 GHz précédemment, tandis que le GPU Mali-G720 MP7 est remplacé par une version légèrement plus véloce. L'ensemble est épaulé par 12 Go de mémoire vive, complétés par jusqu'à 12 Go de RAM virtuelle activée par défaut, mais réductible ou désactivable selon vos préférences. Le stockage interne, fixé à 512 Go en UFS, ne peut pas être étendu par carte microSD.

Sur les benchmarks, la progression reste modeste. Le Dimensity 8550 se fait nettement distancer par les puces employées par des concurrents proposés à des prix comparables : l'Exynos 2400 du Samsung Galaxy S25 FE le surpasse dans tous les domaines, tout comme le Snapdragon 8 Gen 5 présent dans le OnePlus 15R. Le Dimensity 8550 se situerait en réalité au niveau d'un Snapdragon 8s Gen 4, une puce que l'on trouvait déjà il y a un an sur des modèles nettement moins onéreux comme le Xiaomi Poco F7. Un positionnement gênant pour un smartphone dépassant désormais les 1000 euros.

Au quotidien, avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, la réactivité reste toutefois bonne pour l'ensemble des tâches courantes, y compris la retouche photo ou la navigation multitâche intensive. Pour le gaming, les résultats sont plus contrastés. Un Assistant de jeu est proposé pour optimiser l'expérience, mais la plateforme souffre d'un défaut récurrent chez Oppo, déjà observé sur le Reno15 Pro : une chauffe très marquée. Attention, lorsque l'appareil est poussé dans ses retranchements, il est empreint d’une surchauffe particulièrement importante ayant un impact direct sur la stabilité des performances en usage prolongé.

D’après nous, cette configuration reste donc suffisante pour l'immense majorité des usages quotidiens, de la navigation à la consultation des réseaux sociaux en passant par le visionnage de contenus vidéo, mais elle ne convaincra pas les joueurs les plus exigeants en quête de puissance graphique soutenue sur la durée.

Le multimédia

Oppo a fait le choix de la stabilité côté photographie. En effet la marque s’est contentée de reprendre à l'identique la configuration déjà éprouvée sur le Reno15 Pro. Le module dorsal se compose ainsi d'un capteur principal grand-angle de 200 mégapixels (ouverture f/1.8, capteur Samsung de 1,56 pouce, stabilisation optique), d'un module ultra grand-angle de 50 mégapixels (f/2.0) et d'un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique x3,5 (f/2.8, également stabilisé optiquement). En façade, le capteur selfie de 50 mégapixels adopte lui aussi une configuration ultra grand-angle avec une ouverture f/2.0.

L'interface de l'application appareil photo reste classique : les photos issues du capteur principal sont générées par défaut en 12 ou 28 mégapixels selon les conditions d'éclairage, avec la possibilité d'activer un mode Haute résolution pour shooter directement en 200 mégapixels et recadrer manuellement après la prise de vue. Les modes de prise de vue les plus courants sont accessibles directement, tandis que les réglages plus poussés se trouvent dans un menu dédié. Notez qu’il est possible d’insérer l’un d’entre eux au niveau de l’interface principale si, par exemple, vous vous en servez souvent.

Sur la qualité d'image, nous avons trouvé que le capteur principal se révèle particulièrement convaincant selon l'ensemble des tests consultés : les couleurs restent naturelles, les textures complexes sont bien restituées, la netteté est remarquable et la plage dynamique s'avère large. De nuit, la luminosité captée est généreuse, avec une gestion plutôt maîtrisée des sources lumineuses, même si le mode nuit dédié améliore sensiblement le contraste et la gestion des zones surexposées.

Le module ultra grand-angle livre également des résultats très satisfaisants en journée, avec une cohérence colorimétrique bien respectée par rapport au capteur principal et une distorsion limitée sur les extrémités du cadre. En revanche, ce même module se montre nettement moins convaincant une fois la nuit tombée, la netteté n'étant clairement pas son point fort dans l'obscurité.

Le téléobjectif x3,5 impressionne particulièrement sur les zooms modérés : les rapports 3,5x et 7x conservent une haute qualité, avec un piqué très satisfaisant, même si les couleurs paraissent légèrement plus ternes qu'avec le capteur principal. Au-delà du rapport 10x, un lissage numérique de plus en plus marqué finit par altérer l'authenticité des clichés, jusqu'à un effet visuel proche de la peinture à l'huile aux plus forts grossissements.

Le zoom numérique monte jusqu’à 120x, un niveau surtout utile pour dépanner ponctuellement plutôt que pour un usage régulier. De nuit, l'usage du téléobjectif au-delà du rapport 3,5x est clairement déconseillé, la qualité chutant rapidement par manque de lumière.

Pour les portraits, le smartphone s'appuie sur le capteur principal associé au zoom optique 3,5x du téléobjectif, avec une gestion du bokeh et du détourage jugée précise, malgré quelques imperfections sur les mèches de cheveux les plus fines. Le niveau de détail impressionne, permettant de distinguer les nuances de l'iris ou les pores de la peau. Le capteur selfie ultra grand-angle offre des résultats tout aussi convaincants en journée, avec une légère perte de précision de nuit compensée par la lumière d'appoint de l'écran.

Photo 120x avant le traitement d'image par IA

Photo 120x après le traitement d'image par IA

La vidéo grimpe jusqu'en 4K à 60 images par seconde, sur les deux capteurs avant et arrière, avec une stabilisation efficace et une captation audio globalement bonne, quoique sensible au vent.

En comparaison avec la concurrence, le rendu des photos du Reno16 Pro reste l'un des arguments les plus solides du smartphone.

L'autonomie

Le Oppo Reno16 Pro embarque une batterie Silicium-Carbone de 6 000 mAh, en léger retrait par rapport aux 6 200 mAh du Reno15 Pro, une baisse de capacité d'autant plus surprenante que le nouveau modèle est très légèrement plus épais que son prédécesseur. Cette réduction, combinée à une puce légèrement plus gourmande, se traduit par des résultats d'autonomie assez décevants au final. En outre, le smartphone ne propose ni charge sans fil, ni charge inversée, deux absences regrettables compte tenu de son tarif.

Sur la recharge, le Reno16 Pro reste compatible avec la technologie SUPERVOOC 80 W, une puissance inchangée par rapport au Reno15 Pro. Oppo promet une charge complète de 1 à 100% un peu moins de 1 heure.

Face à la concurrence, l'autonomie du Reno16 Pro se place donc dans une zone moyenne, voire légèrement en dessous, sans être catastrophique pour un usage quotidien classique équivalant à environ une journée et demie d'utilisation standard.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Oppo Reno16 Pro est livré avec un câble USB-C vers USB-C et un outil d'extraction pour les cartes SIM.

Notre avis

Le Oppo Reno16 Pro reprend fidèlement la formule qui avait fait le succès du Reno15 Pro : un format compact réussi, un trio photographique polyvalent et une interface riche en fonctions d'intelligence artificielle, enrichie cette année par l'arrivée du chatbot multi-moteurs Mind Pilot et du bouton Snap Key. Nous avons beaucoup apprécié la qualité photographique et le rendu de l'écran, tout comme sa charge filaire rapide en 56 minutes. Néanmoins, il reste quelques défauts importants dont l’impressionnante surchauffe, la difficile stabilité des performances et une autonomie en net retrait par rapport à son prédécesseur, et toujours pas de charge sans fil.

En somme, en toute objectivité, nous recommandons donc plutôt de regarder vers le Reno15 Pro, désormais disponible à prix cassé, qui offre une expérience quasiment identique pour un prix nettement plus raisonnable. Le Reno16 Pro reste un bon smartphone compact, mais son tarif actuel ne le rend pas prioritaire dans son segment.

