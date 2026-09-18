Sur le plan du design, les deux modèles reprennent le même châssis premium en aluminium, avec Ceramic Shield 2 à l'avant et Ceramic Shield au dos. L'iPhone 18 Pro mesure 150 mm de haut pour 211 grammes. C'est le plus compact des deux, et donc le plus adapté si vous cherchez un smartphone facile à manipuler d'une main et à transporter au quotidien. Il est proposé en noir, argent, glacier et bordeaux.

L'iPhone 18 Pro Max grimpe à 163,4 mm et 249 grammes, soit 38 grammes supplémentaires. Il reprend les mêmes quatre coloris que le Pro et la même certification IP68 contre l'eau et la poussière. Le premier choix se joue donc déjà sur le format.

Format et prise en main : lequel est le plus compact ?

L'iPhone 18 Pro associe un écran de 6,3 pouces à une largeur de 71,9 mm et un poids de 211 grammes. Sur le papier, ses dimensions en font le modèle le plus indiqué si vous privilégiez un téléphone compact et plus facile à utiliser d'une main.

Le Pro Max prend le parti inverse. Sa dalle de 6,9 pouces laisse davantage de place pour lire, regarder une vidéo, jouer ou retoucher des photos. Elle atteint une luminosité de pointe de 3 000 nits en extérieur. Les deux modèles profitent par ailleurs de ProMotion, avec un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant monter jusqu'à 120 Hz. À caractéristiques proches, la taille reste donc la principale différence d'affichage.

Autonomie et recharge : quel avantage pour le Pro Max ?

C'est sur la batterie que le Pro Max creuse le plus l'écart. Sur les modèles commercialisés en Europe, il dispose de 5 391 mAh, contre 4 056 mAh pour le Pro, soit environ 33 % de capacité supplémentaire.

Apple annonce jusqu'à 43 heures de lecture vidéo pour le Pro Max, contre 34 heures pour le Pro. L'avantage est net sur le papier, même si ces chiffres constructeur ne permettent pas de prévoir précisément l'autonomie selon les usages.

Côté recharge, en revanche, les deux modèles font jeu égal. Apple annonce jusqu'à 50 % de charge en environ 15 minutes avec un adaptateur compatible de 60 W ou plus, et tous deux prennent en charge la recharge sans fil. L'avantage du Pro Max tient donc surtout à sa batterie plus généreuse.

Photo, puissance et prix : pour quel profil ?

Sur la photo et les performances, il y a beaucoup moins à départager. Les deux embarquent la même puce A20 Pro et le même système photo Pro Fusion 48 Mpx avec ouverture variable (ƒ/1,48 à ƒ/4,0). Les possibilités photo sont donc identiques, tandis que les performances restent très proches pour le jeu, la vidéo ou le montage.

Le prix recrée en revanche un écart bien réel. L'iPhone 18 Pro s'affiche à 1 479 euros et l'iPhone 18 Pro Max à 1 629 euros. Les 150 euros supplémentaires du Max paient surtout son écran plus grand et son autonomie supérieure.

Si votre budget est plus serré, l'iPhone 17 Pro de la génération précédente peut aussi rester intéressant lorsqu'il est proposé sensiblement moins cher.

Les iPhone 18 Pro et Pro Max sont aussi proposés chez Boulanger

Boulanger référence les deux nouveaux modèles avec une disponibilité annoncée à partir du 18 septembre. L'iPhone 18 Pro démarre à 1 479 € en 256 Go et le Pro Max à 1 629 € avec la même capacité.

Autour du téléphone, l'enseigne ajoute plusieurs avantages. Elle propose notamment jusqu'à 15 % de remise sur une sélection d'accessoires, tandis que certaines coques Apple compatibles avec les nouveaux iPhone bénéficient de 20 % de réduction. Boulanger met aussi en avant une réduction de 20 % sur Apple Music ainsi que la reprise de votre ancien smartphone, avec une valeur récupérée en remise immédiate ou en carte cadeau.

Ces offres ne réduisent pas directement le prix de l'iPhone, mais peuvent alléger la facture globale si vous comptiez acheter une coque ou faire reprendre votre ancien téléphone.

Au final, l'iPhone 18 Pro reste le plus cohérent si vous cherchez avant tout un format compact et voulez économiser 150 €. Le Pro Max prend davantage de place et coûte plus cher, mais il apporte en échange son écran de 6,9 pouces et une autonomie annoncée sensiblement supérieure. C'est surtout sur ces deux critères que se joue le choix entre les deux.