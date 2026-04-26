La division mobile de Samsung au bord de la première perte historique

À retenir La division Mobile eXperience (MX) de Samsung pourrait connaître sa première perte annuelle en 2026.

en 2026. Les coûts des semi-conducteurs mémoire représentent désormais 30 à 40% du prix d'un smartphone.

représentent désormais 30 à 40% du prix d'un smartphone. Samsung a activé un mode gestion de crise dans sa division MX pour faire face à la pression financière.

Les prix des puces DRAM et NAND ont bondi de manière spectaculaire, multipliés par 8,5 sur un an, sous l'effet d'une demande effrénée liée à l'intelligence artificielle. Nothing a récemment annoncé de mauvaises nouvelles en ce sens.

La mémoire coûte cher, très cher

Ces composants représentent désormais 30 à 40% de la facture d'un smartphone, contre 10 à 15% auparavant, selon des analyses du marché. Ainsi, même avec des précommandes record pour la série Galaxy S26, lancées en mars, la rentabilité se voit particulièrement réduite. Le bénéfice opérationnel de MX pourrait passer de 12,9 milliards de wons en 2025 à 5 milliards en 2026, voire un déficit. Rappelons que cette division a toujours été rentable depuis sa création, en 2021.

TM Roh, à la tête de MX, a récemment alerté sur cette possibilité d'un bilan négatif annuel. Cette hausse des coûts oblige Samsung à réaliser des arbitrages délicats, car sa propre division semi-conducteurs, bénéficiaire de ce cycle en hausse, maintient des négociations trimestrielles sans rabais internes. Par conséquent, les marges opérationnelles prévisionnelles chutent de 11% au premier trimestre 2025 à environ 3% à la même période en 2026, et potentiellement 1% ou moins par la suite.

Mesures d'urgence et ajustements internes

Face à cette pression, Samsung a activé un mode gestion de crise pour sa division MX, similaires à celui pratiqué au sein de ses divisions TV et électroménager de Device eXperience (DX). Ainsi, les employés seniors sont incités à partir plus tôt, les voyages courts se font désormais en classe économique, et les budgets sont rognés de 30% dans cette division. Au premier trimestre 2026, la division MX a limité les dégâts en écoulant des stocks mémoire préexistants et en relevant les tarifs du Galaxy S26, notamment +20% sur le modèle Ultra 1 To hors de la Corée.

Cependant, ces solutions palliatives s'épuisent. En effet, les analystes anticipent une perte pour le second trimestre alors que les augmentations de prix excessifs risquent de freiner la demande et les parts de marché. Samsung diversifie même ses fournisseurs mémoire, via Micron, pour limiter les risques. L'équilibre resterait précaire.

