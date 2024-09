Louer son iPhone, est-ce une bonne idée pour faire des économies ?

Pour se procurer un smartphone haut de gamme, voire très haut de gamme, les constructeurs et marchands ne tarissent pas d’idées pour nous proposer des offres qui facilitent l’achat : paiement jusqu’en 24 fois, baisse de prix, remboursement, remise, coupon, cadeaux, et bien d’autres encore !

La location est une de ces pratiques qui tend à se démocratiser sur plusieurs plateformes, et ce dans l’objectif avoué de permettre de payer moins cher. Mais est-ce plus rentable sur le long terme que d’acheter son smartphone ? Cela n’est pas si certain.

Louer ou acheter son smartphone, qui fait gagner le plus d’argent ?

Prenons l’exemple de l’iPhone 15 d’Apple qui va bientôt voir arriver son cousin l’iPhone 16. Celui-ci est proposé encore actuellement à 869 € sur le site de son constructeur et à 836 € chez Boulanger. Boulanger, puisque nous en parlons, propose justement un programme de location de smartphone.

Ce programme vous permet de louer un iPhone 15 neuf dès 25,99 € par mois pendant 2 ans. Selon la durée de la location minimum, le prix augmente : 30,99 € pour un an et 27,99 € pour dix-huit mois. Il faut ajouter à cela un premier acompte de 401,50 € que vous verserez le premier mois.

En calculant le total, nous arrivons à un prix supérieur à l’achat neuf de l’iPhone 15. Eh oui, 25,99 € X 22554 = 623,76, ajoutés à 401,50 €, cela fait 1025, 26 € ! On peut ainsi penser qu’il vaudra mieux se tourner vers un achat en 24 fois pour un Galaxy S24 Ultra chez Samsung par exemple ! La location coûte ainsi plus cher qu'un achat.

Les points positifs de la location ne sont pas à négliger !

Toutefois, il ne faut pas tout de suite rejeter la location, car chez Boulanger, la cette pratique à l’avantage de donner accès à une garantie casse et vol directement incluse (au lieu de 13,50 € par mois) et vous donne accès à une équipe dédiée pour vous aider en cas de besoins.

On peut donc peser le pour et le contre, la location est plus cher sur le longe termes, mais est intéressante si vous souhaitez avoir accès à des services complets, d’autant plus que vous avez accès à un plus grand panel de smartphones, Samsung étant l’un des rares à proposer des paiements en 24 fois.

Louer permet donc de faciliter l'accès à un smartphone plus cher pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer en une fois un smartphone haut de gamme.