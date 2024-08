La présentation officielle des iPhone 16 aura lieu début septembre

Le choix du 10 septembre pour la présentation officielle des iPhone 16 ne surprend guère. En effet, Apple a pris l’habitude d’organiser sa grande messe de rentrée durant la première quinzaine de septembre. L’an dernier, c’est le 12 septembre que Tim Cook et son équipe avaient dévoilé les iPhone 15. Cette régularité dans le calendrier permet aux analystes et aux consommateurs de se préparer à l’arrivée des nouveaux modèles.

Mark Gurman, journaliste réputé de Bloomberg et source généralement bien informée sur les projets d’Apple, a été l’un des premiers à évoquer cette date du 10 septembre. Depuis, d’autres médias spécialisés ont corroboré cette information, renforçant sa crédibilité. Il convient toutefois de noter qu’Apple n’a pas encore officiellement confirmé la tenue de cet événement.

Une gamme complète attendue

Si Apple suit son schéma habituel, la keynote de septembre devrait être l’occasion de présenter l’intégralité de la gamme iPhone 16. Cela inclut probablement les modèles standard ainsi que les versions Pro, plus haut de gamme. Les rumeurs évoquent des améliorations notables en termes de performances, d’autonomie et de capacités photographiques.

Mais les iPhone ne seront vraisemblablement pas les seuls produits à l’honneur lors de cette keynote. Apple pourrait profiter de l’occasion pour dévoiler de nouvelles Apple Watch, perpétuant ainsi sa stratégie de renouvellement annuel de sa montre connectée.

Certaines sources évoquent également la possibilité de voir apparaître une nouvelle génération d’AirPods, les populaires écouteurs sans fil de la marque.

L’intelligence artificielle en embuscade et une commercialisation rapide

L’un des points les plus intrigants concernant les futurs iPhone 16 concerne l’intégration de fonctionnalités d’intelligence artificielle, baptisées « Apple Intelligence » (AI). Cependant, il semblerait que ces fonctionnalités ne soient pas immédiatement disponibles au lancement des appareils. Selon les informations recueillies, elles pourraient faire leur apparition avec la mise à jour iOS 18.1, prévue pour octobre.

Cette stratégie de déploiement progressif n’est pas inhabituelle pour Apple, qui préfère souvent peaufiner ses innovations avant de les rendre accessibles au grand public. Elle permet également de créer une certaine attente et de maintenir l’intérêt des utilisateurs dans les semaines suivant le lancement des nouveaux modèles.

Comme à son habitude, Apple ne devrait pas faire languir les consommateurs impatients de mettre la main sur les nouveaux iPhone 16. Si l’entreprise suit son calendrier habituel, on peut s’attendre à ce que les précommandes ouvrent dans les jours suivant la keynote, probablement dès le vendredi 13 septembre.

La mise en vente effective dans les Apple Store et chez les revendeurs agréés interviendrait quant à elle une semaine plus tard, soit aux alentours du 20 septembre. Ce délai permet à Apple de gérer efficacement la logistique et de créer un effet d’anticipation supplémentaire auprès du public.