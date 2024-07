La sélection des meilleures promos forfaits mobile 5G à moins de 10€

Le forfait Le Splendide de Youprice : 130 Go à 9,99 €/mois

Commençons par le forfait Le Splendide de Youprice, un MVNO qui utilise le réseau Orange. Et autant dire qu'il porte bien son nom ! Pour seulement 9,99€ par mois, il vous permet de bénéficier de :

130 Go de data en 5G, avec débit réduit au-delà

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine

14 Go utilisables en Europe et DOM

Le tout sans engagement et sans condition de durée !

Avec cette généreuse enveloppe de 130 Go, vous pouvez streamer, télécharger et naviguer sans compter. Et grâce à la 5G, vous profitez d'un débit ultra-rapide pour tous vos usages gourmands en données, avec la qualité et la couverture de l’opérateur historique.

Le forfait Le Neuf de Syma Mobile : 200 Go à 9,99 €/mois

Toujours pour 9,99 €/mois, vous avez la possibilité d’opter pour une offre encore plus généreuse avec Le Neuf de Syma Mobile. Opérant via le réseau de SFR, cet opérateur virtuel vous offre chaque mois :

200 Go de data en 5G

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis l’UE et les DOM

Les appels vers les mobiles de toute l’UE et vers les fixes de 100 destinations

11 Go utilisables en Europe et dans les DOM

Là encore, pas d'engagement et un prix garanti à vie. De quoi faire de belles économies sur le long terme !

Avec 200 Go, vous pouvez vraiment utiliser votre smartphone sans compter. Streaming vidéo en 4K, téléchargement de gros fichiers, partage de connexion... Tout est possible ! Et la 5G vous garantit une vitesse de connexion optimale, même en cas de trafic élevé. De plus, avec les nombreux services de téléphonie inclus, vous êtes vraiment libre de communiquer sans compter durant tout le mois.

Le forfait Cdiscount Mobile 200 Go : 200 Go à 9,99 €/mois



Pour les gros consommateurs de data, le forfait Cdiscount Mobile 200 Go est l’autre alternative intéressante à explorer. Pour 9,99€ par mois, il donne droit :

200 Go de data en 5G

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine

19 Go utilisables en Europe et DOM

Les gigas offerts sont utilisables sur le réseau 5G de Bouygues Telecom qui offre l’une des plus larges couvertures du territoire pour cette technologie.

Alors lequel de ces forfaits en promo choisir ?

Si on devait n'en retenir qu'un, notre coup de cœur irait au forfait Le Neuf de Syma Mobile. Avec ses 200 Go en 5G sur le réseau SFR et sa large offre de téléphonie illimitée, c'est clairement la meilleure affaire du moment pour les gros consommateurs qui veulent faire des économies.

Mais quel que soit votre choix, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. Ces trois forfaits offrent un excellent rapport qualité/prix et vous permettent de profiter de la 5G sans vous ruiner sur les réseaux de différents opérateurs. Alors n'attendez plus pour faire des économies sur votre forfait mobile !