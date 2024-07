Laissez-vous séduire par l’OUKITEL C50, un smartphone 5G regorgeant d’atouts… et disponible avec une jolie remise !

Avec l’OUKITEL C50 5G, misez sur une expérience manuelle et visuelle de grande qualité !

Vous recherchez un smartphone assurant une prise en main agréable ? Arborant un design ultra fin de 8,9 mm, l’OUKITEL C50 5G a tout pour vous séduire. Avec une épaisseur aussi faible, il se glissera d’ailleurs sans problème dans votre poche, votre sacoche ou votre sac à main.

Vous voulez également un appareil mobile offrant une superbe expérience visuelle ? Sur ce plan, l’OUKITEL C50 5G répondra encore une fois à vos attentes. En effet, ce smartphone dispose d’un écran cristallin de 6,8 pouces avec une résolution HD+ de 720 x 1 600 pixels.

Digne des modèles haut de gamme, ce dernier vous fera alors profiter d’images claires et détaillées, ainsi que d’une immersion totale pour regarder des vidéos, jouer à des jeux ou surfer sur le Web. Grâce à son verre Corning Gorilla Glass 5, il se montrera en plus durable et résistant aux rayures.

L’OUKITEL C50 5G, c’est des performances au top et un excellent appareil photo !

Doté d’un processeur 5G MediaTek Dimensity 6100+ épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de ROM (extensible jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de ROM), l’OUKITEL C50 5G vous offrira suffisamment de puissance, de mémoire et de capacité de stockage pour optimiser la gestion de vos applications et la sauvegarde de vos documents (fichiers, photos, vidéos, etc.).

Parmi les atouts du smartphone sur le plan de la performance, il convient également de mentionner la présence d’une batterie de 5 150 mAh. Idéale si vous utilisez votre mobile de manière intensive, celle-ci vous accompagnera dans vos journées les plus denses sans forcément nécessiter de recharge fréquente.

Enfin, pour ce qui est de l’appareil photo, l’OUKITEL C50 5G est équipé d’une caméra principale de 50 Mpx capable de capturer des images réalistes à couper le souffle. Il dispose aussi d’une caméra frontale de 5 Mpx pour prendre des selfies de qualité et passer des appels vidéo fluides.

Quel est le prix de l’excellent OUKITEL C50 5G ?

Maintenant que vous connaissez les différents atouts de l’OUKITEL C50 5G, vous êtes convaincu qu’il s’agit du smartphone parfait pour vous accompagner au quotidien ? Alors, il ne vous manque plus qu’une information : le prix. Ainsi, que vous choisissiez de vous offrir la version grise, bleue ou verte de cet appareil mobile fin, immersif et performant, le tarif sera de seulement 189,99 €.

Bien que ce ne soit déjà pas cher pour un tel modèle, vous avez la possibilité de faire encore plus baisser la facture. Eh oui, bonne nouvelle : en utilisant le code promo exclusif lesmobiles8, vous bénéficierez d’une remise de 8 % sur l’OUKITEL C50 5G. Alors, profitez de cette réduction !



Ce Smartphone est aussi en vente chez le géant du ecommerce Amazon avec une remise de 10% en renseignant le code promo O6XR3DOM.