Quel smartphone choisir pour une autonomie au top ?

Sur le plan du design, ces trois smartphones adoptent des philosophies assez différentes, notamment dans l’organisation de leurs modules photo. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro dispose d’un bloc photo centré sur la partie supérieure du dos, regroupant ses capteurs dans un carré aux coins légèrement bombés. L’ensemble est parfaitement symétrique, ce qui confère une apparence équilibrée. Son profil arrondi facilite la prise en main. Il est disponible en trois coloris : bleu, noir et violet.

Le Samsung Galaxy A36 opte pour un design plus épuré avec un dos en verre. Les capteurs sont disposés verticalement, alignés sur le coin supérieur gauche, chacun intégré dans un module individuel, ce qui rappelle l'esthétique minimaliste de la gamme Galaxy S. Le profil est plat, et les angles légèrement arrondis.

Quatre coloris sont proposés : noir, lime, lavande et blanc.

Quant au Honor Magic7 Lite 5G, il se distingue avec un large cercle centré au dos, inspiré de l’horlogerie, avec des finitions crénelées évoquant un style haut de gamme. L’arrière bénéficie d’un revêtement anti-traces, bien que très glissant. Ses bords sont brillants, assortis à la couleur du châssis (noir ou violet).

Les bords de l’écran sont incurvés, et le profil est légèrement arrondi.

Pour l'étanchéité, le Samsung Galaxy A36 est le plus avancé avec une certification IP67, garantissant une protection complète contre la poussière et une immersion temporaire dans l’eau. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro affiche une certification IP64, suffisant contre la poussière et les éclaboussures. Le Honor Magic7 Lite 5G se contente d’une certification IP53, qui le protège contre la poussière limitée et les projections d’eau légères.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de performances pures, les différences sont notables. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro est propulsé par un MediaTek Helio G100-Ultra, associé à 8 ou 12 Go de RAM et à un stockage interne allant de 128 à 512 Go. Il est également le seul à proposer un emplacement pour carte microSD, permettant d'étendre le stockage.

Le Samsung Galaxy A36 intègre un Snapdragon 6 Gen 3 (gravé en 4 nm), accompagné de 8 Go de RAM. Il propose 128 ou 256 Go de stockage, sans extension possible.

Le Honor Magic7 Lite 5G, quant à lui, est animé par un Snapdragon 6 Gen 1, avec 8 Go de RAM physique et la possibilité d’ajouter virtuellement 8 Go supplémentaires. Son stockage est de 256 Go, non extensible.

En matière de puissance, le Galaxy A36 prend l’avantage avec un processeur plus récent (6 Gen 3) et plus performant dans les benchmarks. Il est suivi de près par le Redmi Note 14 Pro, bien qu’équipé d’un processeur MediaTek qui reste légèrement en retrait en optimisation. Le Honor Magic7 Lite, bien que très équilibré, arrive en troisième position, son SoC étant moins performant que celui de ses concurrents directs.

Concernant les écrans, le Honor Magic7 Lite 5G se démarque avec une dalle AMOLED incurvée de 6,78 pouces, une définition de 1200x2652 pixels et un pic de luminosité pouvant atteindre 4000 cd/m² dans certaines conditions, un niveau rarement atteint sur le marché. Il propose aussi une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, rendant la navigation extrêmement fluide. Notez également son extrême résistance aux chocs et aux chutes. Les deux autres sont nettement moins solides.

Le Redmi Note 14 Pro dispose également d’un écran AMOLED plat de 6,67 pouces, avec une définition de 1080x2400 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité typique de 1200 cd/m², avec un pic à 1800 cd/m². Il intègre également la technologie HDR10.

Enfin, le Samsung Galaxy A36 propose un écran Super AMOLED de 6,64 pouces, avec une définition de 1080x2340 pixels, une compatibilité HDR10 et un pic de luminosité de 1200 cd/m². Sa dalle est protégée par Gorilla Glass Victus+.

Au classement de la qualité d’écran, le Honor Magic7 Lite 5G se place en tête grâce à sa résolution supérieure, son taux de luminosité et son écran incurvé. Sa protection renforcé est un vrai plus. Vient ensuite le Redmi Note 14 Pro, puis le Galaxy A36, bien que ce dernier propose une excellente protection même si elle n’arrive pas à la cheville de celle du Honor.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Du côté de la photographie, les différences sont également notables. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro est le mieux doté sur le papier, avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et une caméra selfie de 32 mégapixels. Cette configuration permet une excellente restitution des détails, surtout en bonne luminosité.

Le Samsung Galaxy A36 se veut plus équilibré, avec un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Le capteur frontal est de 12 mégapixels. Grâce à l’enregistrement 4K, il se positionne bien en matière de vidéo.

Le Honor Magic7 Lite 5G propose un capteur principal de 108 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur selfie de 16 mégapixels. Il ne dispose pas de capteur macro dédié.

En termes de qualité photo globale, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro prend l’avantage grâce à son capteur principal ultra-haute définition. Le Honor Magic7 Lite suit de près avec un bon compromis entre haute définition et stabilisation. Le Galaxy A36, plus équilibré, offre des performances solides mais moins de pixels.

Pour la connectivité, les trois modèles prennent en charge le Bluetooth 5.3 (sauf Honor, en 5.1), le NFC, le Wi-Fi 6 pour Honor et Samsung, et le Wi-Fi 5 pour Xiaomi. Seul le Redmi Note 14 Pro conserve une prise jack audio et un émetteur infrarouge. Les trois disposent d’un lecteur d’empreinte sous l’écran, ce qui facilite le déverrouillage. Le Galaxy A36 est compatible eSIM, contrairement aux deux autres.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est un critère clé. Sur ce point, le Honor Magic7 Lite 5G se distingue avec une batterie de 6600 mAh, la plus grande de cette sélection. Il est suivi par le Xiaomi Redmi Note 14 Pro avec 5500 mAh, puis le Samsung Galaxy A36 avec 5000 mAh. En théorie, le Honor est donc celui qui tiendra le plus longtemps, notamment pour les usages intensifs comme la vidéo ou les jeux, bien que cela varie selon les habitudes d’utilisation.

En matière de recharge, le Honor Magic7 Lite 5G prend également l’avantage avec une charge filaire de 66W et une charge inversée filaire, utile pour alimenter un accessoire. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro et le Galaxy A36 prennent tous deux en charge la charge rapide 45W, sans charge sans fil ni inversée.

Aucun des trois smartphones ne propose de recharge sans fil, un point à noter pour les adeptes de cette fonctionnalité.