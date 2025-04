Une offre discrète mais immanquable pour l’iPhone 13 Pro reconditionné

À son lancement, l'iPhone 13 Pro approchait les 1159 € ! Grâce au bienfaits marché reconditionné, ce modèle d’exception est devenu accessible, et cela plus rapidement.

Équipé d'un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, de performances solides et d’un appareil photo polyvalent, l’iPhone 13 Pro est une référence pour les utilisateurs d’iOS cherchant un rapport qualité/prix au top.

Pourquoi choisir un modèle reconditionné ?

Le reconditionné a la cote puisque la pratique permet un accès à des prix plus doux tout en faisant un geste écologique, le tout dans un cadre stricte et contrôlé... Les avantages sont nombreux, surtout lorsqu’ils sont testés localement et certifiés comme c'est le cas par CertiDeal.

En France, CertiDeal fait figure d'exemple. Chaque iPhone est contrôlé en atelier, et l'état exact ("Correct", "Très bon", etc.) est indiqué en toute transparence.

Actuellement, l'iPhone 13 Pro 128 Go en « État correct » est disponible à 389,99 €, ou en paiement fractionné. Ce téléphone est entièrement fonctionnel, débloqué, livré avec son câble de charge et garanti avec une batterie en excellent état.

La couleur ? Une surprise en fonction des stocks disponibles.

L’iPhone 13 Pro : encore une valeur sûre en 2025

L’iPhone 13 Pro a un design épuré, avec ses matériaux premium et propose une ergonomie sans faille dans tous ses aspects.

Propulsé par la puissante puce A15 Bionic, il propose une fluidité parfaite pour les jeux, la création de contenu et les usages professionnels, toujours en 2025.

Autre point fort : il reste compatible avec les dernières mises à jour d’iOS, ce qui garanti sécurité, fluidité et nouveautés pour encore plusieurs années.

Quelle offre pour l’iPhone 13 Pro reconditionné ?

Chez CertiDeal, ce modèle 128 Go en état "correct" est actuellement en déstockage à 389,99 €. Attention, les quantités sont limitées !

Le paiement en plusieurs fois est possible (jusqu'à 24 mensualités de 19,78 €), idéal pour s'équiper sans se ruiner. Chaque produit est garanti 24 mois, contrôlé en France et livré avec câble de chargement.

En résumé : un smartphone haut de gamme, fiable, garanti et à prix réduit. Une belle opportunité pour découvrir l'univers Apple ou upgrader son vieil appareil.