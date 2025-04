Comparatif de smartphones : lequel choisir en milieu de gamme en avril 2025 ?

Sur le plan du design, chacun des trois smartphones présente une approche visuelle et ergonomique distincte. Le Google Pixel 7a se distingue par une barre transversale à l’arrière qui intègre ses deux capteurs photo sur toute la largeur du dos, une caractéristique emblématique des Pixel récents. Le Samsung Galaxy A56, quant à lui, adopte un design plus épuré : ses trois capteurs photo sont alignés verticalement de manière isolée, sans module unifié, dans le coin supérieur gauche. De son côté, le POCO X7 Pro 5G propose une « pilule verticale » regroupant ses deux capteurs dans le coin supérieur gauche, un choix visuel assez commun mais efficace.

Concernant la forme, le Pixel 7a présente un profil légèrement arrondi, tout comme le Galaxy A56, bien que ce dernier soit plus fin (7,4 mm contre 9 mm pour le Pixel 7a). Le POCO X7 Pro 5G, avec ses versions en plastique (8,29 mm) ou en simili-cuir (8,45 mm), reste intermédiaire. Tous trois sont donc relativement confortables en main, avec une légère préférence pour la finesse du Samsung.

En ce qui concerne les coloris, le Pixel 7a est proposé en bleu, gris, corail et blanc. Le POCO X7 Pro 5G est décliné en noir, jaune (avec un revêtement partiel en simili-cuir) et vert. Le Galaxy A56 est quant à lui disponible en gris, graphite, rose et vert. Tous trois proposent donc une certaine diversité chromatique, ce qui permet de répondre à divers goûts esthétiques.

En matière de dimensions, le plus compact est sans conteste le Google Pixel 7a. Le plus grand est le Samsung Galaxy A56, suivi de près par le POCO X7 Pro 5G. Côté poids, le Pixel 7a est également le plus léger avec 193,5 grammes, contre 195 à 198 grammes pour le POCO (selon les versions) et 197 grammes pour le Galaxy A56.

Pour ce qui est de la résistance à l’eau et à la poussière, le Pixel 7a et le Galaxy A56 offrent une certification IP67, ce qui garantit une protection efficace contre les infiltrations, y compris lors d’une immersion temporaire. Le POCO X7 Pro 5G, lui, se contente d’une certification IP54, limitée à des éclaboussures et à la poussière. Ce dernier point pourrait peser dans la balance si la durabilité est un critère déterminant pour vous.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan de la puissance, les différences sont notables. Le POCO X7 Pro 5G embarque un processeur MediaTek Dimensity 8400-Ultra, associé à 8 ou 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne, sans possibilité d’extension via microSD. Ce processeur récent, gravé en 4 nm, se positionne comme le plus performant des trois en matière de puissance brute, notamment pour les usages exigeants comme le jeu ou le multitâche intensif.

Le Samsung Galaxy A56 intègre le nouvel Exynos 1580, également gravé en 4 nm, couplé à 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Bien qu’il ne dispose pas de slot microSD, ce SoC montre une bonne efficience énergétique et assure des performances solides dans la plupart des situations.

Enfin, le Google Pixel 7a repose sur le processeur maison Tensor G2. Accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage (non extensible), il se situe en retrait par rapport à ses concurrents directs en termes de puissance, surtout dans les jeux ou les tâches très gourmandes.

En résumé, le POCO X7 Pro 5G se démarque clairement comme le smartphone le plus puissant du trio, suivi par le Samsung Galaxy A56. Le Google Pixel 7a, bien que performant au quotidien, est légèrement en deçà.

Concernant l’affichage, les trois smartphones misent sur des dalles AMOLED. Le POCO X7 Pro 5G propose une diagonale de 6,67 pouces avec une définition de 1220 x 2712 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il se distingue surtout par son taux de luminosité, atteignant 3000 cd/m² dans certaines conditions, ainsi que par sa compatibilité HDR10+ et Dolby Vision.

Le Galaxy A56 suit de près avec son écran Super AMOLED de 6,7 pouces (1080 x 2340 pixels), lui aussi compatible HDR10+ et capable d’atteindre une luminosité maximale de 1200 cd/m². Sa fréquence de rafraîchissement est également de 120 Hz, ce qui garantit une fluidité équivalente.

Le Pixel 7a, en revanche, est équipé d’un écran AMOLED plus petit (6,1 pouces), avec une définition de 1080 x 2400 pixels et une fréquence de 90 Hz. Moins fluide, moins lumineux, et avec un taux de rafraîchissement inférieur, il est clairement en retrait sur cet aspect.

Ainsi, pour la qualité de l’affichage, le POCO X7 Pro 5G prend la tête grâce à sa luminosité exceptionnelle et sa compatibilité avec plusieurs standards HDR. Il est suivi de très près par le Galaxy A56, qui conserve de solides arguments. Le Pixel 7a, bien que satisfaisant pour un usage quotidien, ferme la marche sur ce critère.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Au niveau photographique, chaque modèle présente des spécificités intéressantes. Le Galaxy A56 propose une configuration triple capteur : un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 12 mégapixels (123 degrés) et un capteur macro de 5 mégapixels. Ce dispositif complet permet une certaine polyvalence, renforcée par la présence de la stabilisation électronique pour la vidéo 4K.

Le Pixel 7a se limite à deux capteurs : un principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement et un ultra grand-angle de 13 mégapixels pouvant aussi servir en macro. Malgré l’absence de capteur dédié à la macro ou au zoom, la qualité d’image est souvent saluée, notamment grâce à l’optimisation logicielle de Google.

Le POCO X7 Pro 5G, quant à lui, propose un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Son capteur frontal atteint 20 mégapixels, contre 13 pour le Pixel 7a et 12 pour le Galaxy A56.

En matière de photographie, le Galaxy A56 prend un léger avantage grâce à son capteur principal efficace et son éventail plus large de capteurs. Il est suivi par le Pixel 7a, dont le traitement logiciel rehausse les performances. Le POCO X7 Pro, bien qu’honorable, est légèrement en retrait en photo pure.

Côté connectivité, tous sont compatibles 5G. Le Pixel 7a et le Galaxy A56 supportent le Wi-Fi 6E, tandis que le POCO X7 Pro 5G reste sur le Wi-Fi 6. En Bluetooth, le POCO est le plus avancé avec la version 6.0, suivi du Galaxy A56 (5.3) et du Pixel 7a (5.2). Aucun ne propose de prise jack audio.

En ce qui concerne les extras, seul le POCO X7 Pro dispose d’un émetteur infrarouge, utile pour contrôler des appareils comme une TV. Tous les modèles intègrent un lecteur d’empreintes sous l’écran, ce qui reste aujourd’hui la norme sur le segment.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, pour l’autonomie, le POCO X7 Pro 5G embarque une imposante batterie de 6000 mAh, ce qui le place loin devant ses rivaux. Il peut ainsi potentiellement offrir deux journées complètes d’usage modéré, même si cette estimation peut varier selon les usages. De plus, il prend en charge une charge rapide de 90 watts, ce qui permet un rechargement complet en moins de 40 minutes.

Le Galaxy A56 dispose d’une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 45 watts. Bien qu’en retrait sur la puissance de charge, il assure une autonomie très correcte dans la majorité des situations, couplée à une bonne optimisation logicielle.

Le Pixel 7a, avec sa batterie de 4400 mAh, est le plus limité. Il prend en charge une charge filaire de 20 watts, mais propose en contrepartie la recharge sans fil à 18 watts, une fonction absente des deux autres modèles. Toutefois, il est le seul à ne pas supporter la charge inversée.

En résumé, pour l’autonomie, le POCO X7 Pro 5G prend clairement l’avantage, suivi par le Galaxy A56. Le Pixel 7a, en dépit de la recharge sans fil, souffre d’une capacité plus réduite et de vitesses de charge moindres.

Ce comparatif met ainsi en lumière des profils bien différents : le POCO X7 Pro 5G s’adresse aux utilisateurs recherchant puissance brute et autonomie renforcée ; le Galaxy A56 mise sur l’équilibre général et la photo ; tandis que le Pixel 7a séduira par son format compact, son design soigné et ses mises à jour logicielles assurées sur cinq ans. Le choix dépendra donc de vos priorités.