Le Galaxy A16 est déjà à moins de 200 € chez ce marchand !

Le Galaxy A16 est sorti il y a très peu de temps, et il faut bien dire qu’il n’a pas fait beaucoup de bruit malgré une lignée prestigieuse. Les Galaxy A14 ont été dans le top 10 des ventes mondiales, et les A15 risquent fort d’être également dans le top de cette année 2024 !

Il est donc indéniable que le Galaxy A16 de Samsung était une sortie attendue par certains du côté entrée/milieu de gamme. Mais, malgré une sortie un peu silencieuse, il n’en reste pas que le Galaxy A16 aura probablement de beaux jours devant lui.

Fiche technique du Samsung Galaxy A16

Écran : Écran Amoled de 6,7 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+

Écran Amoled de 6,7 pouces 90Hz, avec résolution FULL HD+ Processeur : Processeur MediaTek Dimensity 6300

Processeur MediaTek Dimensity 6300 Mémoire : 4 Go de RAM

4 Go de RAM Stockage : Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD)

Capacité de stockage de 128 Go (extensible avec une carte microSD) Appareil photo : Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité.

Système de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra Macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Caméra frontale de 13 MP pour des selfies de qualité. Connectivité : 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C

5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W

La fiche technique du Galaxy A16 est intéressante notamment pour deux aspects. Premièrement, elle propose un écran Super Amoled de grande taille, le même que sur de modèles comme le Galaxy A55 qui s’approche du haut de gamme.

Cet écran permet de profiter au maximum de streaming vidéo, mais aussi de jeux mobiles, ce qui rend cet appareil parfait pour une utilisation multimédia.

Deuxièmement, la fiche technique de cet appareil de Samsung est très polyvalente, que ce soit en termes d’autonomie, de performances, d’appareil photo…

Le Galaxy A16 fait bien les choses et ravira tous ceux qui veulent profiter d’un confort d’utilisation sans avoir besoin non plus des fonctionnalités les plus avancées sur le marché.

Quelle promotion pour le Galaxy A16 ?

C’est sur Rakuten que vous pouvez trouver le Galaxy A16 pour moins de 200 €, ce qui en fait un prix vraiment très intéressant étant donné que l’appareil est sorti, et est toujours proposé, à 249 € sur le site de son constructeur Samsung.