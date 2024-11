Le Galaxy S24 FE avec 10% de réduction grâce à cette astuce… Mais aussi 70 € de remboursé et encore plus de remises

Le Galaxy S24 FE est le tout dernier smartphone haut de gamme de Samsung. Il s'agit d'une Fan Edition du Galaxy S24 (d'où le FE), cela veut dire que Samsung propose une fiche technique optimisée pour donner accès à une qualité haut de gamme, mais à un prix plus restreint.

Fiche technique du Galaxy S24 FE

Écran : 6,7 pouces, Dynamic AMOLED 2X (2340x1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

Écran Dynamic Amoled 2X absolument magnifique et processeur haut de gamme sont au rendez-vous, donnant accès à une fiche technique polyvalente tout autant adaptée aux utilisateurs fans de gaming, qu'à ceux souhaitant utiliser leur smartphone pour regarder des séries, ou encore pour ceux qui utilisent davantage leur téléphone qu'un PC pour les tâches administratives !

Quelle offre chez Samsung pour le Galaxy S24FE ?

Le Galaxy S24FE est disponible auprès de Samsung avec 10 % de réduction si vous effectuez votre achat via l'application !

Mais c'est loin d'être tout puisque le constructeur fait une réduction de 70 € plus un bonus de reprise de 70 € (en plus du prix de la reprise habituelle pour vos anciens smartphones et appareils de différentes marques). En plus de cela, vous pouvez payer votre achat jusqu'en 24 fois !