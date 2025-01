Le Galaxy S25 pourrait intégrer un Snapdragon 8 Elite overclocké

Des résultats de benchmarks Geekbench 6 du Galaxy S25 Ultra ont fait surface, dévoilant des modifications significatives au niveau du processeur. Le document technique indique que deux des cœurs du Snapdragon 8 Elite fonctionnent à 4,47 GHz, soit une augmentation notable par rapport à la fréquence standard de 4,32 GHz. Les six autres cœurs conservent leur vitesse d'origine de 3,53 GHz.

Cette version personnalisée du processeur pourrait porter la mention « for Galaxy », suivant une pratique déjà observée sur les précédentes générations de smartphones Samsung. Les scores actuels du prototype testé restent inférieurs à ceux d'autres appareils équipés du même processeur, comme le ROG Phone 9 Pro d'Asus, mais ces résultats s'expliquent par l'utilisation d'un matériel et d'un logiciel en phase de développement.

Une stratégie unifiée pour 2025

Contrairement aux années précédentes où Samsung alternait entre processeurs Exynos et Snapdragon selon les marchés, la série Galaxy S25 pourrait adopter exclusivement le Snapdragon 8 Elite. Cette décision marquerait un changement majeur dans la politique du constructeur, qui jusqu'à présent réservait ses processeurs maison Exynos à certaines régions comme l'Europe.

Le modèle testé embarque 12 Go de RAM, mais une version plus puissante avec 16 Go pourrait également voir le jour. Les performances finales devraient s'améliorer significativement grâce aux optimisations logicielles qui seront apportées d'ici le lancement.

Une présentation imminente

La présentation officielle de la série Galaxy S25 est attendue pour janvier 2025. Cette nouvelle génération devrait bénéficier des avantages du Snapdragon 8 Elite, notamment sa gravure en 3 nm et sa technologie Oryon, promettant une amélioration de 45% des performances du processeur et 40% pour le GPU, tout en réduisant la consommation d'énergie de 27%. L'utilisation d'un processeur overclocké montre que Samsung est capable de maximiser les performances de ses futurs flagships, même si ces modifications doivent encore prouver leur efficacité lors des tests finaux.