Samsung Galaxy S25 : on connait la date du prochain Unpacked

L'événement Galaxy Unpacked se tiendra le 22 janvier 2025 à San Jose, en Californie, à partir de 19h heure française. Samsung y présentera sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme, composée des Galaxy S25, Galaxy S25 Plus et Galaxy S25 Ultra. Mais la véritable surprise résiderait dans l'apparition d'un quatrième modèle : le Galaxy S25 Slim.

Ce nouveau venu dans la famille Galaxy S adopte un design affiné et dispose d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Équipé d'un processeur Exynos, de 8 Go de RAM et d'un stockage de 256 Go, il embarque une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide 25W.

Des changements esthétiques notables

L'affiche promotionnelle dévoile également une évolution significative du design de la gamme. Les quatre appareils arborent désormais des bords arrondis, abandonnant les angles marqués caractéristiques des précédents modèles Ultra. Cette modification physique s'accompagne d'une disposition particulière des appareils sur l'affiche, formant le logo Galaxy AI.

Samsung compte faire de l'intelligence artificielle un élément central de sa présentation. La firme a remanié son assistant Bixby en le transformant en modèle de langage (LLM), devançant ainsi Apple sur le terrain des fonctionnalités d'IA. Le Galaxy S25 Ultra, équipé du processeur Snapdragon 8 Elite et de 16 Go de RAM, promet des performances exceptionnelles dans ce domaine.

Project Moohan : une incursion dans la réalité étendue

L'événement sera également l'occasion pour Samsung de dévoiler plus d'informations sur son Project Moohan, un casque de réalité étendue fonctionnant sous Android XR. Bien que le lancement complet soit prévu pour plus tard dans l'année, probablement en juillet aux côtés des nouveaux smartphones pliables, Samsung devrait profiter de l'Unpacked pour présenter le nom commercial définitif et quelques caractéristiques de l'appareil.

Le Galaxy S25 Slim, quant à lui, pourrait connaître un lancement décalé en avril 2025, permettant ainsi à Samsung de lui accorder toute l'attention médiatique nécessaire.