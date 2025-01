Le Galaxy S25 Slim : Samsung prépare son smartphone ultra-fin pour contrer Apple

Selon les rumeurs les plus sérieuses, le prochain smartphone Samsung Galaxy S25 Slim afficherait une épaisseur de seulement 6,5 millimètres, ce qui le place parmi les smartphones les plus fins du marché, la moyenne actuelle se situant entre 8 et 9 millimètres. Malgré cette finesse, Samsung ne semble pas avoir fait de compromis sur les performances. En effet, l'appareil embarquerait le processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, accompagné de 12 Go de RAM.

L'écran du S25 Slim mesure 6,66 pouces en diagonale, une taille identique à celle du S25+. La partie photo n'est pas en reste, avec un module principal de 200 mégapixels utilisant le capteur ISOCELL HP5, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique 3,5x. Le téléobjectif intègre une nouvelle technologie baptisée « All Lenses on Prism » (ALoP), spécialement conçue pour s'adapter aux contraintes d'espace.

Des performances qui soulèvent des questions

Les premiers tests de performances révèlent des résultats mitigés. Si le score en monocœur atteint 3 005 points sur Geekbench 6, le score multicœur de 6 945 points semble décevant. Ces résultats pourraient s'expliquer par les contraintes thermiques liées à la finesse du châssis, qui obligeraient le processeur à réduire ses performances pour éviter la surchauffe.

La capacité de la batterie devrait se situer entre 4 700 et 5 000 mAh, une valeur respectable compte tenu de l'épaisseur réduite de l'appareil. Le smartphone fonctionnera sous Android 15 avec l'interface One UI 7 de Samsung.

Une stratégie de lancement progressive

Contrairement aux autres modèles de la gamme S25, le Slim ne sera pas commercialisé immédiatement après sa présentation lors de l'événement Samsung Unpacked du 22 janvier. Sa sortie est prévue pour le deuxième trimestre 2025, ce qui laisse à Samsung le temps d'optimiser les performances de l'appareil. Quant à son prix, on s’attend à ce qu’il soit situé entre celui du Galaxy S25+ et celui du Galaxy S25 Ultra.