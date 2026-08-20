Le Galaxy Z Fold8 vient à peine de sortir et Samsung offre déjà jusqu'à 200 € de remise (et 855 € avec la reprise)

L'offre est disponible directement sur le site de Samsung et court jusqu'au 23 août 2026 inclus.

100 € de remise simplement en choisissant le paiement en plusieurs fois

Dans un premier temps, Samsung accorde 100 € de remise immédiate sur le Galaxy Z Fold8 en choisissant un paiement en 3 ou 4 fois avec Floa.

La réduction apparaît après avoir sélectionné ce mode de paiement lors de la commande.

Attention : l'offre est réservée aux 5 000 premières commandes utilisant le paiement Floa 3x/4x.

Si vous comptiez de toute façon étaler le règlement de ce smartphone haut de gamme, c'est un avantage appréciable et facile à obtenir.

Encore 100 € de remise, avec ou sans reprise d'un ancien appareil

Samsung propose un deuxième avantage jusqu'au 23 août. Si vous faites reprendre un ou plusieurs anciens appareils (jusqu'à trois), le constructeur ajoute 100 € de bonus à leur valeur de reprise.

Le montant total dépend évidemment du smartphone ou de l'appareil que vous possédez et de son état. Mais les 100 € viennent bien s'ajouter à cette valeur estimée.

Et Samsung ne limite pas son programme aux anciens Galaxy : des appareils d'autres marques peuvent également être repris, et même un smartphone avec un écran fissuré peut être éligible sous certaines conditions.

Mais Samsung vous permet aussi d'obtenir 100 € de remise immédiate si vous ne faites reprendre aucun appareil. La réduction s'applique alors directement au panier.

Autrement dit, vous pouvez profiter de ces 100 € dans les deux cas, soit sous la forme d'un bonus qui s'ajoute à la valeur de reprise de votre ancien appareil, soit sous la forme d'une remise immédiate si vous préférez le conserver.

✅ Jusqu'à 200 € d'avantages 100 € de remise avec le paiement Floa 3x/4x

100 € de bonus sur la valeur de reprise ou 100 € de remise sans reprise

Offres valables jusqu'au 23 août

Reprise possible d'appareils d'autres marques ⚠️ Les conditions à connaître Remise Floa limitée aux 5 000 premières commandes

Valeur de reprise variable selon l'ancien appareil

Conditions d'éligibilité à respecter pour la reprise

Offre proposée dans la limite des stocks disponibles

Une offre bienvenue pour le Fold le plus léger jamais conçu par Samsung

Le constructeur a particulièrement travaillé le format de ce nouveau Galaxy Z Fold8. Avec seulement 201 grammes, Samsung le présente comme son Galaxy Fold le plus léger à ce jour.

L'écran extérieur adopte également des proportions inédites pour faciliter l'utilisation du téléphone lorsqu'il est fermé, tandis que le grand écran intérieur est pensé pour les vidéos, la lecture et le multitâche.

La partie photo progresse elle aussi par rapport aux anciens modèles de la gamme 7, avec notamment deux capteurs de 50 mégapixels pour le grand-angle et l'ultra grand-angle. Sans oublier les nouvelles fonctions Galaxy AI et une puce haut de gamme destinée à assurer les performances du smartphone.

Pour en découvrir plus sur le Galaxy Z Fold8, n'hésitez pas à consulter notre test complet !

Avec ou sans reprise, Samsung fait baisser la facture

Le Galaxy Z Fold8 reste un smartphone très cher. Ces offres ne changent donc pas radicalement son prix, mais vous pouvez déjà obtenir jusqu'à 200 € d'avantages sans faire reprendre votre ancien appareil : 100 € de remise immédiate et 100 € supplémentaires en choisissant le paiement en plusieurs fois avec Floa.

La reprise devient encore plus intéressante si vous possédez un ou des appareils avec une valeur de reprise importante. Avec jusqu'à 655 € de reprise maximale auxquels s'ajoutent les 100 € de bonus et les 100 € liés au paiement Floa, l'avantage total peut théoriquement approcher les 855 €.