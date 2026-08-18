Pixel 11 ou Pixel 10 Pro : lequel est le plus adapté à vos usages ?

À retenir Le Pixel 11 se précommande à 999 euros , le Pixel 10 Pro est à 749 euros .

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utilise le processeur , le le . Le Pixel 10 Pro a 16 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage .

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offre un capteur photo principal de et un zoom optique 5x. Le Pixel 10 Pro supporte le Wi-Fi 7, tandis que le Pixel 11 se limite au Wi-Fi 6.

Sur le plan du format, les deux mobiles jouent la carte de la compacité. Le Google Pixel 11 mesure 152,8 mm de haut pour 8,6 mm d'épaisseur et 197 g, avec un écran de 6,3 pouces à 120 Hz.

Le Pixel 10 Pro partage exactement le même gabarit et le même écran de 6,3 pouces à 120 Hz, pour un poids de 207 g. La finition Pro se distingue par sa dalle OLED très définie (1280 x 2856 pixels, 495 ppp) qui grimpe jusqu'à 3300 nits de luminosité, un atout pour rester lisible en plein soleil. Il est certifié IP68 et se décline en Noir, Beige, Gris et Vert. Deux appareils de même encombrement, donc, mais dont les priorités techniques divergent nettement.

Puce récente ou configuration Pro : deux philosophies

Le Pixel 11 inaugure le Tensor G6, la nouvelle génération de processeur maison de Google, argument central pour qui veut le socle logiciel le plus durable et les fonctions d'intelligence artificielle les plus fraîches. Le Pixel 10 Pro s'appuie de son côté sur le Tensor G5 gravé en 3 nm, une puce déjà rodée qui anime sans effort le multitâche et les traitements photo par IA. Sur la nouveauté du silicium, le Pixel 11 passe devant ; sur la maturité de la plateforme, le Pixel 10 Pro n'a rien à envier au quotidien.

La mémoire renverse toutefois la hiérarchie attendue. Le Pixel 10 Pro embarque 16 Go de RAM et monte jusqu'à 1 To de stockage, contre 12 Go de RAM et 512 Go maximum pour le Pixel 11. Pour les gros multitâcheurs et ceux qui stockent tout en local, l'ancien modèle Pro reste donc mieux doté. Le Pixel 11 répond avec un stockage de départ de 256 Go, suffisant pour un usage courant.

Écran, photo et connectivité : l'avantage du Pro

C'est sur la photo que le Pixel 10 Pro creuse l'écart. Il aligne un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif à zoom optique 5x, un ultra grand-angle et deux capteurs auxiliaires de 48 mégapixels, un capteur avant de 42 mégapixels et la vidéo jusqu'en 8K. Le Pixel 11 confirme pour l'instant un capteur principal de 48 mégapixels, mais le détail de son module reste à préciser. Pour qui place la polyvalence photo et vidéo au sommet de ses priorités, le Pixel 10 Pro offre aujourd'hui la promesse la plus complète et vérifiable.

La connectivité va dans le même sens. Le Pixel 10 Pro prend en charge le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.0, quand le Pixel 11 s'en tient au Wi-Fi 6 d'après sa fiche actuelle. Les deux gèrent la 5G, la recharge sans fil et un capteur d'empreintes sous l'écran. Le Pixel 10 Pro affiche par ailleurs une autonomie mesurée de 51h09 pour sa batterie de 4870 mAh, là où le Pixel 11 annonce 4985 mAh. Sur les débits sans fil comme sur l'endurance chiffrée, l'expérience Pro garde une longueur d'avance documentée.

Prix et usages : à qui s'adresse chacun ?

Le tarif ajoute une torsion intéressante à la comparaison. Le Pixel 11 se précommande à 999 euros chez Amazon et Boulanger, tandis que le Pixel 10 Pro se trouve déjà à 749 euros chez Amazon, soit 250 euros de moins. Payer plus cher donne ici accès à la puce la plus récente, mais pas systématiquement à la fiche la plus fournie, un cas de figure qui mérite qu'on s'arrête sur son propre usage avant de choisir.

En conclusion, le Pixel 11 est le plus adapté à qui veut le processeur le plus récent et le suivi logiciel le plus long, sans besoin d'une configuration surdimensionnée. Le Pixel 10 Pro reste le plus pertinent pour la photo, la vidéo, l'écran très lumineux, la mémoire généreuse et le Wi-Fi 7, le tout pour un prix plus bas, un choix rationnel dès que l'usage prime sur l'attrait de la toute nouvelle puce.