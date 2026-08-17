Pixel 11 ou Pixel 10 : quelles sont les vraies différences entre les deux smartphones de Google ?

Sur le plan du gabarit, les deux modèles sont presque indissociables. Le Google Pixel 11 mesure 152,8 mm de haut pour 72 mm de large et 8,6 mm d'épaisseur, et affiche 197 g sur la balance. Il reprend donc exactement la forme de son prédécesseur.

Le Pixel 10 partage les mêmes dimensions au millimètre près, mais pèse 204 g, soit 7 g de plus. Les deux mobiles conservent un écran de 6,3 pouces à 120 Hz, un format compact qui reste tenable à une main. Le Pixel 10 est certifié IP68 contre l'eau et la poussière et se décline en Noir, Gris, Vert et Bleu. Autrement dit, en main, on tient deux appareils très proches, et la différence se joue surtout à l'intérieur.

Que change vraiment le passage au Tensor G6 ?

La vraie nouveauté du Pixel 11 tient à son processeur. Il inaugure le Tensor G6, la nouvelle génération de puce conçue par Google, là où le Pixel 10 s'appuie sur le Tensor G5 gravé en 3 nm. Sur le papier, le Pixel 11 prend l'avantage avec la puce la plus récente, pensée pour les traitements d'intelligence artificielle embarqués qui font la signature de la marque. Le Tensor G5 du Pixel 10 reste toutefois une valeur sûre, déjà éprouvée et réputée pour sa fluidité au quotidien comme pour ses fonctions photo assistées par IA.

Côté mémoire, les deux Pixel embarquent 12 Go de RAM, de quoi garder plusieurs applications ouvertes sans ralentissement. La différence se fait sur le stockage. Le Pixel 11 démarre à 256 Go et grimpe à 512 Go, quand le Pixel 10 s'ouvre à 128 Go avant de passer à 256 Go. Pour qui conserve beaucoup de photos et de vidéos, le Pixel 11 offre donc une base plus confortable sans surcoût de configuration.

Autonomie, recharge et photo : des écarts plus fins qu'il n'y paraît

L'endurance oppose deux batteries quasi identiques : 4985 mAh sur le Pixel 11 contre 4970 mAh sur le Pixel 10. L'écart de 15 mAh ne se ressentira pas dans une journée d'usage. La recharge, elle, donne un léger avantage au Pixel 10, qui accepte 30 W en filaire quand le Pixel 11 se limite à 25 W. Les deux gèrent la recharge sans fil, le Pixel 10 s'appuyant sur la technologie Qi2 Pixelsnap pour les accessoires magnétiques. Sur ce poste, l'ancienne génération recharge donc un peu plus vite.

Pour la photo, le capteur principal reste calé à 48 mégapixels sur les deux appareils, gage d'une continuité dans la qualité d'image maison. Le Pixel 10 possède un système complet et documenté, avec son téléobjectif à zoom optique 5x, son ultra grand-angle de 13 mégapixels, un capteur avant de 10 mégapixels et la vidéo en 4K. C'est aujourd'hui une configuration connue et polyvalente, quand le module complet du Pixel 11 reste à confirmer au-delà de son capteur principal. Pour photographier sereinement dès maintenant, le Pixel 10 offre donc une base plus lisible.

Prix et disponibilité : lequel choisir aujourd'hui ?

Le nerf de la décision, c'est le tarif. Le Pixel 11 s'affiche à 999 euros en précommande chez Amazon et Boulanger, tandis que le Pixel 10 se trouve déjà à 649 euros. Cet écart de 350 euros achète, pour l'essentiel, le nouveau Tensor G6 et un stockage de départ plus généreux. Le Pixel 10 a pour lui la disponibilité immédiate et un rapport équipement-prix qui a valu à sa fiche une note maximale.

En conclusion, le Pixel 11 est le plus pertinent pour qui veut le processeur le plus récent et le stockage le plus large dès l'entrée de gamme, quitte à patienter en précommande et à recharger un peu moins vite. Le Pixel 10 reste le plus avantageux pour son prix contenu, sa disponibilité et son équipement photo déjà complet, un choix rationnel si les 350 euros d'écart pèsent davantage que l'attrait de la nouvelle puce.