Pixel 11 ou Pixel 11 Pro : lequel est le plus adapté à vos usages ?

Sur le plan du design, le Pixel 11 et le Pixel 11 Pro partagent presque le même gabarit. Le Pixel 11 mesure 152,8 mm de haut pour 197 g, le Pixel 11 Pro 152,7 mm pour 204 g : sept grammes d'écart à peine, imperceptibles au quotidien. Tous deux reprennent la barre photo horizontale maison et tiennent sans effort dans une seule main.

La différence de présentation se joue sur la finition. Le Pixel 11 Pro adopte un châssis premium en aluminium mat, décliné en Noir, Blanc, Rose et Vert, quand le Pixel 11 mise sur une allure plus sobre en Noir, Rose, Vert et Violet. Si vous cherchez encore plus grand, sachez que le Pixel 11 Pro XL de 6,8 pouces complète la gamme, mais il sort du cadre de ce face à face entre compacts.

La photo, le vrai point de bascule

C'est en photo que les 200 € d'écart prennent tout leur sens. Le Pixel 11 Pro embarque un capteur principal de 50 Mpx et surtout un téléobjectif de 48 Mpx à zoom optique 5x, absent du Pixel 11. Ce téléobjectif rapproche un sujet lointain, un monument ou une scène de spectacle, sans la dégradation du zoom numérique. Le Pixel 11, avec son capteur principal de 48 Mpx et son ultra grand-angle de 13 Mpx, couvre bien le quotidien et les paysages, mais reste en retrait dès qu'il faut aller chercher loin.

À l'avant, le Pixel 11 Pro passe à 42 Mpx contre 10 Mpx pour le Pixel 11. Les deux filment en 4K et s'appuient sur la puce Tensor G6 pour le traitement d'image et les retouches par intelligence artificielle. Sur la photo, le Pixel 11 Pro prend clairement l'avantage grâce à son zoom optique, quand le Pixel 11 suffit à qui photographie surtout au cadrage standard.

Un écran plus soigné et un stockage plus souple

Les deux modèles affichent une dalle OLED de 6,3 pouces à 120 Hz, agréable et fluide au défilement. Le Pixel 11 Pro va plus loin avec sa technologie Super Actua LTPO, qui ajuste le rafraîchissement de 1 à 120 Hz selon le contenu et préserve ainsi la batterie quand l'image reste fixe. Le Pixel 11 conserve une dalle Actua sans cette modulation, ce qui n'enlève rien à sa lisibilité en plein jour.

Pour le stockage, le Pixel 11 se montre plus souple avec ses versions 256 et 512 Go, quand le Pixel 11 Pro se limite à 256 Go. Sur l'écran, le Pixel 11 Pro se distingue par sa dalle adaptative ; sur la capacité de rangement, le Pixel 11 offre plus de marge à qui conserve beaucoup de photos et de vidéos en local.

Puissance, suivi logiciel et prix : le verdict

Sous le capot, aucun des deux ne prend l'ascendant : même puce Tensor G6, mêmes 12 Go de RAM et un score AnTuTu identique d'environ 1,9 million de points, pour un multitâche fluide dans les deux cas. Les deux profitent aussi de 7 ans de mises à jour et de la recharge sans fil, deux gages de longévité qui ne départagent pas les modèles et sécurisent l'achat dans la durée.

Tout se ramène donc au prix et à la photo. Le Pixel 11 s'affiche à partir de 999 € et le Pixel 11 Pro à 1199 € chez le meilleur marchand autorisé référencé sur lesmobiles. En conclusion, le Pixel 11 est le choix le plus malin pour qui veut un Pixel complet sans se ruiner, tandis que le Pixel 11 Pro se justifie surtout par son téléobjectif et sa finition premium, si la photo au zoom compte vraiment pour vous.