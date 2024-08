Le Google Pixel 9 est désormais en précommande et voici la meilleure offre !

Prix cassé, bonus reprise et remise sur une coque : l’offre de précommande Google Pixel 9 est irrésistible chez Boulanger !

Maintenant que le Pixel 9 a officiellement été présenté, les offres de précommande font leur apparition. Et celle de Boulanger est particulièrement attractive ! En effet, l’enseigne de produits high-tech et électroménagers propose la version 256 Go du nouveau smartphone de Google avec une réduction de 10 %, soit un prix remisé à 899 €, au lieu de 999 €. Eh oui, une économie immédiate de 100 € !

Mais ce n’est pas tout ! En précommandant le Pixel 9 chez Boulanger, vous bénéficierez d’un bonus de 150 € pour la reprise d’un ancien appareil mobile. La facture peut donc descendre à seulement 749 €. Même avec ce tarif au rabais, vous ne pouvez pas régler en une fois ? C’est compréhensible et c’est pourquoi des options de financement en 3 ou 4 fois sont à votre disposition. Enfin, cerise sur le gâteau : Boulanger vous offre 20 % de réduction sur les coques Pixel 9. Profitez-en pour protéger votre nouveau smartphone à moindre coût !

Le Google Pixel 9 : un smartphone premium optimisé par l’intelligence artificielle

Si vous saisissez l’offre de précommande proposée par Boulanger pour acquérir le Google Pixel 9, vous mettrez la main sur un smartphone 5G haut de gamme disposant de 12 Go de mémoire + 256 Go de stockage. Les autres points forts de l’appareil mobile ? Les voici :

un écran Actua OLED de 6,3 pouces avec affichage lumineux et fluide jusqu’à 120 Hz ;

un processeur Google Tensor G4 et un coprocesseur de sécurité Titan M2 pour des performances exceptionnelles ;

un double capteur photo au dos (50 Mpx, 48 Mpx) et une caméra selfie à l’avant (10,5 Mpx) ;

une batterie de 4 700 mAh offrant une autonomie de plus de 24 heures (jusqu’à 100 heures avec l’ultra économiseur de batterie) ;

un verre Corning Gorilla Glass Victus 2, ainsi qu’une résistance à l’eau et à la poussière (indice de protection IP68) pour parer aux accidents.

Enfin, avec la présence de l’intelligence artificielle Gemini, votre expérience utilisateur sera totalement optimisée sur le Google Pixel 9.