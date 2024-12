Le meilleur milieu de gamme 2024 de Google, d’après nous, est à prix cassé en ce moment

Le Google Pixel 8a semble un choix idéal pour ceux qui souhaitent allier puissance et petit format. Disponible pour environ 400 €, il offre des performances dignes d’un smartphone haut de gamme, tout en adoptant un design sobre et soigné, ainsi qu’une très belle appétence pour la photographie. Son prix le fait rivaliser directement avec les modèles de milieu de gamme, en proposant des fonctionnalités et une qualité qui dépassent les attentes dans cette catégorie et l’approche plutôt du haut de gamme.