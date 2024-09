Le Pixel 9 de Google baisse déjà de plus de 100 € avec assurance et garantie incluses !

Le constructeur Google a apporté des modifications en profondeur à sa gamme Pixel avec cette neuvième génération. L’IA est plus que jamais au centre de l’histoire, mais nous voyons également l’arrivée d’un tout nouveau design. Et pour ceux qui préfèrent savoir ce qu'un smartphone à sous le capot, rassurez-vous, de ce côté-là également Google propose du changement.

Les RAM sont plus grosses, 12 Go pour le Pixel 9, et les appareils photo un peu plus performants, ce qui est une bonne nouvelle pour un smartphone qui porte ce nom. Proposé en ce moment pour 899 € par Google, il est heureusement possible de se le procurer pour 780 €, un prix qui semble plus en adéquation avec les nouveautés qu’il nous propose.

Certes, le Pixel 9 vaut largement le coup, mais 899 € semble légèrement trop élevé.

Fiche technique du Google Pixel 9

Écran : 6,1 pouces, Oled (2424 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,1 pouces, Oled (2424 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Google Tensor G4

Google Tensor G4 RAM : 12 Go

12 Go Stockage : 128 Go

128 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra avant : 50mp, 48Mp, 48 Mp

50mp, 48Mp, 48 Mp Batterie : 4700 mAh, Charge rapide, charge sans fil

La fiche technique du Google Pixel 9 a l'avantage de proposer des nouveautés visibles directement par rapport au Pixel 8. Parmi elles, il offre une luminosité maximale 53 % plus élevée (2236 nits contre 1458 nits), une autonomie prolongée de 8 % (21h12 contre 19h39) et dispose de 50 % de RAM en plus (12 Go contre 8 Go).

Où se procurer le Google Pixel 9 ?

Vous pouvez trouver le Pixel 9 à son plus petit prix sur Rakuten pour seulement 780 € au lieu de 8799 €, le tout avec une assurance et une garantie vendeur de 2 ans. Il s’agit d’une version japonaise, mais cela n’a pas d’influence sur la compatibilité du téléphone vis-à-vis des opérateurs français.