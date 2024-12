Le POCO F7 Ultra s'apprête à faire son entrée sur le marché mondial

Le POCO F7 Ultra devrait intégrer le processeur Snapdragon 8 Elite, une première pour la marque. L'appareil proposera un écran avec une dalle OLED et une diagonale de 6,67 pouces avec une résolution 2K et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. La batterie de 6 000 mAh supportera une charge rapide filaire de 120W, et pour la première fois dans la gamme, une charge sans fil rapide.

Le volet photographique se distingue par un module triple capteur sophistiqué. L'appareil principal embarquera un capteur OVX8000 de 50 mégapixels, accompagné d'un téléobjectif S5KJN5 de 50 mégapixels avec zoom optique 3x, et d'un ultra grand-angle de 32 mégapixels. Pour les selfies, un capteur OV20B40 de 20 mégapixels sera intégré.

Une nouvelle interface utilisateur

Les POCO F7 et POCO F7 Ultra inaugureront HyperOS 2.0, la nouvelle interface de Xiaomi qui remplace MIUI. Cette évolution logicielle s'accompagnera d'Android 15, promettant une expérience utilisateur renouvelée.

Le POCO F7 standard se présenterait comme une version internationale du Redmi Turbo 4, équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 8400. Cette stratégie de repositionnement des modèles Redmi pour le marché international s'inscrit dans la continuité de la politique de Xiaomi.

Les certifications IMDA obtenues confirment la prise en charge des technologies de connectivité essentielles : 5G, Bluetooth, Wi-Fi et NFC. Les numéros de modèle 24122RKC7G et 2412DPC0AG ont été identifiés dans les bases de données de certification.

La commercialisation est prévue entre fin 2024 et début 2025, permettant ainsi à POCO d'intégrer les dernières innovations technologiques. Cette période de lancement stratégique pourrait coïncider avec l'arrivée d'autres appareils haut de gamme de l'écosystème Xiaomi, notamment la série Xiaomi 15.