Le prix du Google Pixel 9a est connu, officieusement

Selon les informations les plus sérieuses, le géant de Mountain View maintiendrait le prix de son prochain smartphone de milieu de gamme, le Pixel 9a. Le modèle le plus abordable avec 128 Go de stockage conserverait son prix de 499 dollars, identique à celui du Pixel 8a.

En revanche, la version 256 Go connaîtrait une augmentation de 40 dollars pour atteindre 599 dollars. Google appliquerait ainsi désormais systématiquement une différence de 100 dollars entre les versions 128 Go et 256 Go.

Quelles caractéristiques techniques pour le Pixel 9a ?

Selon plusieurs sources concordantes, le Pixel 9a arborerait un écran de 6,3 pouces doté d'une luminosité maximale de 2 700 cd/m², sous certaines conditions et d'une luminosité HDR de 1 800 cd/m² en usage normal.

Le processeur Tensor G4, développé en interne par Google et qui est intégré sur les Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold, permettrait d’assurer des performances tout à fait satisfaisante pour cet appareil. Il serait accompagné de 8 Go de mémoire vive.

Comme les autres mobiles de Google, la photographie resterait un point fort avec un module principal de 48 mégapixels, complété par un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels. L'autonomie promet d'être remarquable grâce à une batterie de 5 100 mAh, la plus importante jamais intégrée dans un smartphone Pixel.

Un excellent suivi logiciel

Le Pixel 9a serait livré avec Android 15 préinstallé. Google s'engage également sur une politique de mise à jour étendue, promettant sept années de mises à jour du système d'exploitation et de correctifs de sécurité, alignant ainsi le modèle abordable sur la série premium Pixel 9.

Il pourrait rapidement passer à Android 16 qui est actuellement en phase de bêta.

La sécurité n'est pas en reste avec l'intégration d'un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran et une certification IP68, garantissant une résistance optimale à l'eau et à la poussière. Les utilisateurs pourront choisir parmi quatre coloris : Porcelain, Iris, Obsidian et Peony.