Le realme Neo7 veut repousser les limites de l'autonomie mobile

Afin de proposer une autonomie plus importante que les concurrents, la marque realme a décidé d’intégrer une batterie qui tienne le coup. Ainsi, après son modèle haut de gamme, le realme GT 7 Pro, le prochain smartphone realme Neo7 se distinguerait par sa batterie Titan, fruit d'une collaboration avec le géant CATL.

Cette batterie d’une capacité de 7000 mAh promet une autonomie record pouvant atteindre trois jours d'utilisation. Les chiffres annoncés sont éloquents : 23 heures de lecture vidéo continue, 89 heures d'écoute musicale, ou encore 22 heures d'utilisation du GPS. En outre, cette batterie massive est intégrée dans un châssis ne dépassant pas 8,5 mm d'épaisseur, pour un poids contenu de 213,4 grammes.

Performance et technologie de pointe

Le smartphone embarquerait le processeur MediaTek Dimensity 9300+, associé à une configuration pouvant atteindre 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.0. L'écran AMOLED de 6,78 pouces offrirait une résolution 1.5K, garantissant une expérience visuelle détaillée.

La partie photo s’appuierait sur un module principal de 50 mégapixels, accompagné d'un capteur secondaire de 8 mégapixels. Pour les selfies, realme a opté pour un capteur frontal de 16 mégapixels. Le constructeur a également doté son appareil d'une double certification IP69, assurant une protection optimale contre l'eau et la poussière. L'appareil tournera sous realme UI 6.0, basé sur Android 15, et bénéficiera d'un système de refroidissement vapeur de 7700mm² pour maintenir des performances optimales même en utilisation intensive.

Le realme Neo7 sera commercialisé en Chine à partir de 2499 yuans, soit environ 344 dollars ou 320 euros. Nous verrons lorsqu’il sera officiellement annoncé en Europe et plus particulièrement en France.