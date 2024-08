Le roi du milieu de gamme baisse encore de prix à l'approche de la rentrée

Galaxy A55 5G : le milieu de gamme par excellence

Pendant que les Galaxy S24, le Galaxy Flip et le Galaxy Fold font le bonheur des amateurs de smartphones à la pointe, le Galaxy A55 fait l’unanimité sur le segment du milieu de gamme.

Plus accessible, ce smartphone 5G illustre parfaitement la notion de bon rapport qualité/prix avec son excellente fiche technique et son tarif bien en dessous des 500 €. Et quand on vous dit "bien en dessous", c’est très largement en dessous !

Lancé en mars à 499 €, il est en effet disponible actuellement chez ce marchand Amazon à seulement 305 € ! Son prix a donc fondu de près de 200 € au cours des derniers mois. Pour un smartphone de cette qualité, c’est une véritable aubaine.

Précisons qu’il s’agit de modèles neufs livrés chez vous gratuitement dans toute la France métropolitaine.

Galaxy A55 5G : qu’a-t-il dans le ventre ?

Doté de 8 Go de RAM et de 128 Go de mémoire interne (pour cette offre attrayante), le Galaxy A55 5G offre des performances remarquables sans concession. Que ce soit pour la navigation, le divertissement ou le jeu, cet appareil répond parfaitement à toutes les exigences.

Son écran Super AMOLED de 6,6 pouces, avec une résolution Full HD+ (1080 x 2340 pixels), garantit une clarté visuelle exceptionnelle. De plus, son taux de rafraîchissement de 120Hz et la compatibilité HDR10+ assurent une fluidité optimale, tant pour le streaming que pour les jeux.

Les passionnés de photographie apprécieront la configuration à trois caméras exceptionnelle. À l'arrière, un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique offre une précision inégalée dans la capture d'images et la réalisation de vidéos en 4K. La caméra frontale de 32 mégapixels est également conçue pour produire des selfies de qualité professionnelle.

Grâce à sa batterie de 5000 mAh, ce smartphone Samsung est conçu pour tenir jusqu'à deux jours d'utilisation. De plus, la technologie de recharge rapide de 25W permet de rétablir rapidement l'autonomie nécessaire.

Enfin, le Galaxy A55 5G bénéficie d'une certification IP67 qui témoigne de son imperméabilité à l'eau et à la poussière. Un smartphone solide et durable, en somme !