Le roi du milieu de gamme vient encore de baisser de prix

Samsung est le plus gros vendeur de smartphone dans le monde en termes de quantité. Si Apple vend plus d’un seul modèle, Samsung, avec sa variété de smartphones, arrive à toucher un plus large public allant du très haut de gamme premium, au bas de gamme. Parmi les best-sellers de cette année, rien d’étonnant à ce que l’on retrouve le Galaxy A55 ! Un smartphone particulièrement bon, probablement la quintessence du milieu de gamme actuel, et que l’on peut trouver très souvent en promotion. Nous vous disons tout !