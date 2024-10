Le Samsung Galaxy A36 se dévoile déjà : Android 15 et nouveau processeur au programme

Comme tous les autres smartphones avant leur commercialisation, les futurs appareils passent par des mesures de performances et certains n’échappent pas à la publication des résultats utilisant l’outil Geekbench. C’est le cas du Galaxy A36 qui va remplacer, l’année prochaine le Galaxy A35.

L'élément le plus surprenant concernant le Galaxy A36 est l'apparition d'un prototype fonctionnant sous Android 15. Cette version du système d'exploitation de Google vient tout juste d'être déployée sur les smartphones Pixel. Habituellement, Samsung n'intègre les nouvelles versions majeures d'Android qu'en début d'année suivante, avec le lancement de sa série haut de gamme Galaxy S.

La présence d'Android 15 sur ce prototype laisse penser que le Galaxy A36 pourrait être commercialisé après janvier 2025, date probable de sortie de la gamme Galaxy S25. Samsung chercherait ainsi à proposer la dernière version d'Android dès le lancement de son nouveau milieu de gamme.

Cette stratégie colle parfaitement avec la politique de support logiciel à long terme adoptée par le constructeur coréen. En effet, le récent Galaxy A16 5G bénéficie de la promesse de six mises à jour majeures d'Android. Si le Galaxy A36 suit la même voie, il pourrait terminer sa carrière sous Android 21, assurant ainsi une longévité logicielle impressionnante pour un smartphone de cette catégorie.

Un nouveau cœur Qualcomm

Autre changement notable, le Galaxy A36 devrait abandonner le processeur Exynos 1380 de son prédécesseur au profit d'une puce Qualcomm. Les tests de performances révèlent la présence d'un GPU Adreno 710, ce qui correspond soit au Snapdragon 6 Gen 3, soit au Snapdragon 7s Gen 2.

Ces deux processeurs sont gravés en 4 nanomètres, contre 5 nm pour l'Exynos du Galaxy A35. Cette finesse de gravure accrue devrait se traduire par une meilleure efficacité énergétique et donc une autonomie potentiellement supérieure.

L'architecture du processeur comprend huit cœurs : quatre cœurs hautes performances cadencés à 2,4 GHz et quatre cœurs basse consommation à 1,8 GHz. Malgré ce changement de fournisseur, les performances globales du Galaxy A36 devraient rester proches de celles de son prédécesseur.

Les prototypes testés embarquent 6 Go de mémoire vive, mais il est probable que Samsung propose également des versions avec 8 Go de RAM lors du lancement commercial.

Un design dans la continuité ?

Bien que les informations sur le design du Galaxy A36 soient encore limitées, on peut s'attendre à ce qu'il reprenne les grandes lignes de son prédécesseur. L'écran devrait ainsi conserver une diagonale de 6,6 pouces et utiliser la technologie Dynamic AMOLED 2x avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Samsung pourrait toutefois améliorer la luminosité maximale et réduire l'épaisseur des bordures pour un look plus moderne.

Côté photo, le Galaxy A36 pourrait hériter du capteur selfie 32 mégapixels et de l'ultra grand-angle 12 mégapixels du Galaxy A55, modèle situé juste au-dessus dans la gamme. Le capteur principal devrait rester dans les 50 mégapixels, avec la stabilisation optique de l'image (OIS) pour des clichés plus nets.

Les autres caractéristiques devraient s'inscrire dans la continuité du Galaxy A35 : haut-parleurs stéréo, certification d'étanchéité IP67, batterie de 5000 mAh avec charge rapide 25W.

Le Galaxy A36 ne devrait donc pas être commercialisé avant le début de l'année 2025. Samsung attend probablement le lancement de sa gamme Galaxy S25 et le déploiement d'Android 15 avec la surcouche One UI 7.0 pour introduire ce nouveau milieu de gamme.