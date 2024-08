Le Xiaomi 14T fait son apparition sur Geekbench : que nous révèlent les premiers tests ?

Comme tous les autres smartphones, avant leur sortie sur le marché, le Xiaomi 14T vient d’être testé grâce à l’application de mesure de performances Geekbench. Cela permet d’en savoir plus sur la plateforme technique intégrée au sein du téléphone. Ainsi, l’élément le plus notable révélé par ces tests est le choix du processeur, relayé par le site mysmartprice. Contrairement à certains de ses prédécesseurs qui utilisaient des puces Qualcomm, le Xiaomi 14T opte pour un processeur MediaTek Dimensity 8300 Ultra que l'on trouve sur le POCO X6 Pro, par exemple. Ce changement de fournisseur pourrait avoir des implications significatives sur les performances et l’autonomie du smartphone.

Le MediaTek Dimensity 8300 Ultra est une puce relativement récente, conçue pour offrir un équilibre entre puissance et efficacité énergétique. Son architecture devrait permettre au Xiaomi 14T de gérer aisément les tâches quotidiennes tout en offrant des performances satisfaisantes pour les applications plus exigeantes, comme les jeux mobiles ou l’édition vidéo.

Des scores prometteurs sur Geekbench

Les résultats des tests Geekbench donnent un premier aperçu des capacités du Xiaomi 14T. Avec un score de 1 481 points en single-core et 4 665 points en multi-core, le smartphone se positionne de manière compétitive dans sa catégorie. Ces chiffres, bien qu’ils ne représentent qu’un aspect des performances globales d’un appareil, suggèrent que le Xiaomi 14T pourrait offrir une expérience utilisateur fluide et réactive.

Il est important de noter que ces scores sont issus d’un prototype et pourraient évoluer d’ici la sortie officielle du smartphone. Xiaomi pourrait encore optimiser le logiciel et les performances avant le lancement, ce qui pourrait se traduire par des résultats encore meilleurs sur la version finale.

Au-delà du processeur, les informations divulguées sur Geekbench révèlent d’autres aspects intéressants de la configuration du Xiaomi 14T. Le modèle testé était équipé de 12 Go de mémoire vive, une quantité généreuse qui devrait permettre un multitâche fluide et une gestion efficace des applications gourmandes en ressources. En outre, le smartphone fonctionnera sous Android 14, la dernière version du système d’exploitation mobile de Google. Cette version promet des améliorations en termes de sécurité, de personnalisation et d’efficacité énergétique. Il sera intéressant de voir comment Xiaomi intégrera sa surcouche MIUI avec Android 14 pour offrir une expérience utilisateur unique et optimisée.

Selon les informations disponibles, le lancement du Xiaomi 14T est prévu dans les prochains mois, ce qui semble se vérifier au regard de l’apparition du mobile sous Geekbench. En outre, la marque chinoise devrait également proposer le Xiaomi 14T Pro, une version plus performante encore.