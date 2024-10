Le Xiaomi 15 officialise son arrivée avec des caractéristiques techniques ambitieuses

C’est désormais officiel, le Xiaomi 15 vient d’être annoncé. Alors que la marque a aussi dévoilé le Xiaomi 15 Pro, il semblerait que ce dernier ne soit pas distribué en France. Le Xiaomi 15 est équipé d’un écran OLED de 6,36 pouces affichant une définition de 1200 x 2670 pixels.

Cette dalle LTPO adopte une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz et atteint une luminosité maximale de 3200 cd/m², selon la marque. Le smartphone intègre le dernier processeur Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nanomètres, associé à 12 ou 16 Go de mémoire vive LPDDR5X et jusqu'à 1 To de stockage UFS 4.0, selon la configuration choisie.

La partie photo n'est pas en reste avec un triple module arrière. Le capteur principal de 50 mégapixels (1/1.31") est accompagné d'une optique lumineuse f/1.62 et d'une stabilisation optique. Il est épaulé par un ultra grand-angle de 50 mégapixels couvrant 115 degrés et un téléobjectif x2.6, également de 50 mégapixels. L'ensemble permet notamment de filmer en 8K à 30 images par seconde. Le tout est optimisé par le partenaire Leica offrant des modes de prise de vue exclusifs.

Autonomie et recharge optimisées

Le Xiaomi 15 embarque une imposante batterie de 5400 mAh, soit une augmentation de près de 800 mAh par rapport à son prédécesseur. La charge rapide filaire de 90W est de la partie, tout comme la charge sans fil de 50W. Le constructeur annonce une rétention de capacité d'au moins 80% après 1600 cycles de charge grâce à la puce de gestion G1.

Le smartphone profite également d'autres fonctionnalités comme la certification IP68 contre l'eau et la poussière, un lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran, des haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos et le Wi-Fi 7. Il tourne sous HyperOS 2.0, la nouvelle interface de Xiaomi basée sur Android.

Commercialisation et tarifs

Le Xiaomi 15 est d'ores et déjà disponible en précommande en Chine avant sa commercialisation le 31 octobre. Le modèle de base avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est proposé à 4499 yuans (environ 580 euros). Les versions supérieures montent jusqu'à 5499 yuans (environ 700 euros) pour la configuration 16 Go / 1 To. Le smartphone est décliné en plusieurs coloris dont noir, blanc, vert et lilas. Il reste maintenant à savoir quand la marque prendra la parole pour annoncer son modèle en France et à quel prix il sera disponible.