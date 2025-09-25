Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 : Qualcomm pousse l’innovation au sommet

Avec ce nouveau chipset, Qualcomm affiche clairement son ambition : offrir aux utilisateurs d’Android un niveau inédit de puissance, d’efficacité énergétique et de fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle, tout en intégrant les dernières technologies pour la photographie et la connectivité sans fil. Il vient directement concurrencer le Soc MediaTek Dimensity 9500 annoncé il y a quelques jours à peine.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 introduit, d’après Qualcomm, la troisième génération des cœurs Oryon, avec une architecture octacœur - deux cœurs Prime pouvant atteindre 4,6 GHz et six cœurs Performance cadencés jusqu’à 3,62 GHz. Le processus de gravure avancé en 3 nm signé TSMC accentue les gains réalisés et permet une meilleure gestion thermique. Par rapport à la génération précédente, Qualcomm annonce une augmentation de 20% de la performance single-thread et 17% en multi-thread, tandis que l’efficacité énergétique du CPU progresse de 35%. Le GPU Adreno 840, lui aussi amélioré, garantit une expérience utilisateur accrue avec des performances en hausse de 23% et une réduction de la consommation de 20%, ouvrant la voie à des sessions gaming prolongées et à des applications multimédia très exigeantes.

L’un des atouts de ce chipset, c’est la gestion intelligente du cache. En effet, chaque cluster embarque 12 Mo de mémoire L2 et jusqu’à 18 Mo de mémoire dédié hautes performances. Conséquence : les applications les plus lourdes se lancent plus rapidement, le multitâche gagne en fluidité, et les créateurs de contenus bénéficient de nouveaux outils optimisés pour la vidéo et l’édition photo, comme le support du codec APV – une alternative directe au ProRes d’Apple.

Intelligence artificielle embarquée et connectivité étendue

Selon Qualcomm, ce nouveau processeur place l’intelligence artificielle locale (on-device) au centre des usages. La Hexagon-NPU assure des traitements 37% plus rapides comparés à la précédente version, ce qui se traduit notamment par des agents personnalisés capables d’analyser les habitudes et de proposer des actions adaptées en temps réel, sans transfert de données vers le cloud. Grâce au Sensing-Hub enrichi de micro-NPU, toutes les informations issues des capteurs sont traitées localement. Les fonctionnalités avancées d’optimisation photo, traduction instantanée et montage vidéo sont aussi accessibles directement depuis l’appareil.

La nouvelle puce Qualcomm X85, elle aussi introduite lors du MWC 2025, permet d’atteindre des débits descendants de 12,5 Gb/s et ascendants de 3,7 Gb/s, avec une compatibilité totale pour la bande 5G de 0,6 à 41 GHz et l’intégration de la connexion satellite – une première selon le fabricant. Le module WiFi FastConnect 7900, LPDDR5x à 5.300 MHz, support UFS 4.1 et UWB complètent l’ensemble des fonctions permettant au Snapdragon 8 Elite Gen 5 de répondre aux exigences des smartphones les plus haut de gamme. Le constructeur met également l’accent sur les nouvelles fonctionnalités gaming, comme le support de Tile Memory Heap, Mesh Shading et la compatibilité Unreal Engine 5, inaugurant un nouveau standard sur ce segment.

Concernant les premiers terminaux équipés, Samsung avec son Galaxy S26, Xiaomi (série 17), OnePlus 15, Vivo et Honor figurent parmi les partenaires de lancement : les premiers modèles devraient arriver sur le marché dès octobre 2025.