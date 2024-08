Les fiches techniques probables pour les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max

Pour les nouveaux smartphones haut de gamme de la marque à la pomme, l’une des évolutions majeures concernerait la taille des écrans. L’iPhone 16 Pro adopterait ainsi une dalle OLED de 6,3 pouces, contre 6,1 pouces actuellement sur l’iPhone 15 Pro. Son grand frère, l’iPhone 16 Pro Max, passerait quant à lui à 6,9 pouces, offrant ainsi une surface d’affichage encore plus généreuse. Ces nouveaux écrans conserveraient la technologie LTPO permettant une fréquence de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Les bordures seraient encore affinées, augmentant le ratio écran/corps des appareils. La luminosité maximale pourrait également être revue à la hausse, avec des pointes à 1600 cd/m² en HDR, ce qui reste en deçà de la concurrence notamment sur le Samsung Galaxy S24 Ultra et le Google Pixel 9 Pro XL, par exemple.

Autre amélioration notable : l’utilisation d’un nouveau matériau organique baptisé « M14 » par Samsung Display. Celui-ci permettrait d’accroître la luminosité tout en réduisant la consommation énergétique, au bénéfice de l’autonomie.

Un design peaufiné et de nouveaux matériaux

Si la silhouette générale des iPhone 16 Pro ne devrait pas connaître grande de révolution, Apple continuerait d’affiner son design. Le châssis resterait en titane grade 5, un matériau à la fois léger et résistant introduit sur les modèles 15 Pro. La disposition du module photo arrière pourrait en revanche évoluer, avec un retour à un alignement vertical des capteurs. Cette configuration rappellerait celle de l’iPhone X sorti en 2017. Côté boutons, le commutateur de sonnerie laisserait place à un bouton d’action personnalisable, comme sur les iPhone 15 Pro. Une nouvelle touche capacitive dédiée à l’appareil photo ferait également son apparition.

Enfin, notez que certaines rumeurs évoquent le fait qu’Apple travaillerait sur un système de dissipation thermique amélioré intégrant du graphène. De quoi mieux gérer la chauffe lors d’utilisations intensives.

Sans surprise, les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max embarqueraient une nouvelle puce maison : l’A18 Pro. Gravée en 3 nm comme l’A17 Pro, elle offrirait des gains de performances et d’efficacité énergétique. En outre, l’accent serait mis sur l’intelligence artificielle, avec un Neural Engine (NPU) considérablement amélioré. De quoi supporter de nouvelles fonctionnalités IA directement sur l’appareil, sans passer par le cloud.

La mémoire vive passerait à 8 Go de RAM LPDDR5, contre 6 Go actuellement. Côté stockage, on retrouverait des options allant de 256 Go à 1 To en passant par 512 Go.

Un bond en photo, notamment sur l’ultra grand-angle

Le domaine de la photo verrait plusieurs évolutions notables. La principale concernerait l’ultra grand-angle, qui passerait d’un capteur 12 mégapixels à 48 mégapixels. De quoi capturer davantage de détails et améliorer les performances en basse lumière. Le téléobjectif x5 à périscope, jusqu’ici réservé au modèle Pro Max, équiperait désormais les deux versions Pro. Une bonne nouvelle pour les amateurs de zoom optique. Cependant, le capteur principal conserverait sa définition de 48 mégapixels, mais pourrait voir sa taille augmenter pour de meilleures performances en conditions difficiles.

Connectivité et autonomie revues à la hausse

Les iPhone 16 Pro profiteraient des dernières avancées en matière de connectivité. On y trouverait ainsi le Wi-Fi 7, pour des débits sans fil encore plus élevés. La 5G bénéficierait quant à elle du nouveau modem Qualcomm Snapdragon X75, plus performant et économe.

Côté autonomie, l’augmentation de la taille des appareils permettrait d’intégrer des batteries plus conséquentes : 3355 mAh pour l’iPhone 16 Pro et 4676 mAh pour le Pro Max. Combiné à l’efficacité énergétique accrue de la puce A18 Pro, cela devrait se traduire par une meilleure endurance. La recharge pourrait également gagner en rapidité, même si Apple reste généralement conservateur dans ce domaine. Le passage à l’USB-C, initié avec les iPhone 15, serait bien sûr reconduit.

iOS 18, fonctionnalités IA, prix et disponibilité

Les iPhone 16 Pro tourneraient sous iOS 18 présenté lors de la WWDC en juin dernier. Cette nouvelle mouture du système d’exploitation mobile d’Apple mettrait l’accent sur l’intelligence artificielle. On peut s’attendre à des fonctionnalités avancées de traitement du langage naturel, de génération d’images ou encore d’édition automatisée de photos et vidéos. Le tout en s’appuyant sur les capacités du Neural Engine intégré à la puce A18 Pro.

Malgré ces nombreuses améliorations, Apple chercherait à maintenir des prix stables. L’iPhone 16 Pro débuterait ainsi à 1099 dollars, contre 1199 dollars pour le Pro Max. En Europe, il faudra probablement compter sur des tarifs légèrement supérieurs du fait des taux de change. La présentation officielle de ces nouveaux modèles devrait avoir lieu début septembre 2024, mardi 10 plus précisément pour une commercialisation dans la foulée. Les précommandes ouvriraient quelques jours après le keynote, avant une disponibilité effective la semaine suivante.