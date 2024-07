Les Jeux olympiques commencent peut-être, mais nous sommes bien content de voir ce smartphone Samsung passer sous la barre des 300 € et non au-dessus !

Samsung Galaxy A55 5G : un milieu de gamme efficace et pas cher

Avec les Galaxy A14 5G et A35G, le Galaxy A55 5G fait partie de la famille des smartphones milieu de gamme compatibles 5G qui font le bonheur des adeptes de la marque coréenne depuis quelques mois.

Leur point commun : un excellent rapport-qualité prix garanti par de solides performances et la compatibilité 5G, le tout pour un tarif très accessible.

Le Galaxy A55 5G, plus particulièrement, s’illustre avec son bel écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz, son équipement photo de qualité et sa puce performante.

Pour les jours à venir, il est disponible sur Amazon à un peu moins de 300€, avec la possibilité de payer jusqu’en 4 fois sans frais. En plus, la livraison est gratuite jusqu’à chez vous !

Rappel des caractéristiques du Galaxy A55 5G

Équipé de 8 Go de RAM et de 128 Go de mémoire interne (pour la version proposée dans le cadre de cette offre), avec une puce Exynos 1480 gravé en 4 nm, le Galaxy A55 5G ne fait pas de compromis pour ce qui est des performances.

Répondant parfaitement pour tous les usages, il bénéficie d’un bel écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+ (1080 x 2340 pixels) pour des images d'une netteté incroyable.

Profitez également d'une fluidité exceptionnelle grâce à son taux de rafraîchissement de 120Hz et à sa prise en charge du HDR10+, parfait pour le streaming et les jeux.

Sa batterie de 5000 mAh vous accompagne valablement pendant deux jours, et la recharge rapide de 25W vous permet de faire très vite le plein d’énergie.

Les amateurs de photographie sont également bien servis par la configuration à trois caméras de ce modèle. On retrouve en effet à l’arrière, un capteur principal de 50 mégapixels avec la stabilisation optique pour des photos précises et des vidéos en 4K. La caméra frontale de 32 mégapixels est idéale pour des selfies de qualité professionnelle.

Résistant à l'eau et à la poussière avec la certification IP67, le Galaxy A55 5G est prêt à vous accompagner dans toutes vos aventures.