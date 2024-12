Livré avant Noël, le roi du milieu de gamme passe sous les 300 € avec 200 € de réduction

Le Samsung Galaxy A55 est au sommet de la gamme A de Samsung, combinant des performances de haut niveau avec un prix compétitif. Et la bonne nouvelle ? En ce moment, il bénéficie d’une réduction importante sur Rakuten : 200 € de moins, faisant passer son prix de 499 € à seulement 299 €.

La fiche technique du Galaxy A55 5G

Écran : Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+

Le Samsung Galaxy A55 est un peu ce que l’on peut considérer comme étant le roi du milieu de gamme. Avec sa compatibilité 5G et ses composants à la frontière du haut de gamme, il est adapté à ceux qui recherchent une expérience poussée, mais qui n’ont pas besoin des expérimentations introduites généralement par les modèles haut de gamme.

Son écran Super AMOLED dépasse la qualité des écrans AMOLED classiques et côté photo, ses capteurs garantissent des clichés de grande qualité.

Ajoutez à cela une batterie costaud de 5000 mAh et un processeur pensé pour le multitâche, le gaming et le streaming, et vous obtenez un smartphone polyvalent et fluide, parfait pour vos besoins quotidiens comme pour le divertissement.

Une offre imbattable pour Noël sur Rakuten

Le Samsung Galaxy A55 5G est disponible en ce moment sur Rakuten pour seulement 299 €, au lieu de 499 €, soit avec 200 € de réduction, mais en plus avec 2 ans de garantie officielle et une livraison très rapide ! Il s'agit d'une version internationale, donc compatible avec tous les opérateurs français.