Moins cher qu'un S24 Ultra de Samsung, ce smartphone n'a pourtant pas d'équivalent sur le marché après avoir raflé presque toutes les récompenses de Dxomark

Le Honor Magi6 Pro est le flagship de Honor, le smartphone qui prouve que le constructeur chinois est force de proposition grâce à un savoir-faire à la pointe de la technologie. Encore une fois, l’enseigne sait se faire étonnante en proposant tout simplement l’un des meilleurs smartphones au monde en termes de composants puisque lors de sa sortie, Dxomark lui attribuait la place numéro 1 dans les catégories caméra, selfie, écran et batterie.

Fiche technique du Honor Magic6 Pro

Écran : AMOLED de 6,78 pouces, 2800X1200 pixels, 1-120 Hz

: AMOLED de 6,78 pouces, 2800X1200 pixels, 1-120 Hz Chipset : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire vive : 12 Go, 16 Go

: 12 Go, 16 Go Stockage interne : 256Go, 512Go, 1To

: 256Go, 512Go, 1To Capteur photo principal : Triple capteurs 180+50+50 mégapixels

: Triple capteurs 180+50+50 mégapixels Capteurs frontaux : 50 mégapixels

: 50 mégapixels Batterie : 5600 mAh

Actuellement, le Honor Magic 6 Pro est encore numéro 1 dans toutes les catégories, sauf pour l’appareil photo où il est en deuxième position, derrière le nouveau Pura 70 Ultra de Huawei… Mais difficile de vous recommander ce dernier, bien qu’il soit excellent, à cause de l’absence d’Android et Google sur les appareils Huawei. Le Honor Magic 6 Pro est donc d'après nous le meilleur smartphone que vous pouvez utiliser sur le territoire français.

Une réduction bienvenue pour un smartphone au prix déjà plus bas que la concurrence

Le Honor Magic6 Pro est disponible pour 913 € sur Rakuten. Cela reste une somme, mais quand on voit qu’un iPhone 15 Pro Max ou un Galaxy S24 Ultra sont près de 400 € plus chers, cela fait relativiser, d’autant plus que ces derniers ne, bien qu'ayants de très grandes qualités, notamment en termes de services, n'arrivent pas à devancer le Magic6 Pro sur les composants. L’offre propose une assurance et une garantie de 2 ans avec une livraison gratuite.