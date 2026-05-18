Moins de 400 € : notre sélection des 3 smartphones au rapport qualité/prix imbattable ce mois-ci

À retenir Le Samsung Galaxy A56 offre un bon équilibre avec un écran Super AMOLED et une autonomie solide.

offre un bon équilibre avec un écran Super AMOLED et une autonomie solide. Le Google Pixel 9a se distingue par ses capacités photo exceptionnelles et une interface Android fluide.

se distingue par ses capacités photo exceptionnelles et une interface Android fluide. Le Nothing Phone (3a) propose un design unique et une expérience utilisateur optimisée sans applications inutiles.

Les constructeurs mettent désormais le paquet sur le milieu de gamme, offrant des technologies autrefois réservées au haut de gamme. Si vous cherchez le meilleur compromis entre investissement et performances, ces trois références sont de très sérieux concurrents.

1. Samsung Galaxy A56 : l'équilibre parfait et ultra-fiable

C'est la valeur sûre par excellence de notre sélection. Le Samsung Galaxy A56 est le roi du milieu de gamme à petit prix (notez que la version Galaxy A57 vient tout juste de sortir). Son superbe écran Super AMOLED à 120 Hz offre des couleurs éclatantes, tandis que sa batterie vous garantit de tenir une journée complète d'utilisation intensive, voire même un peu plus, et sans stresser.

Son grand point fort reste la politique de mise à jour de la marque coréenne, qui assure une longévité logicielle de 6 ans, rare sur cette tranche de prix. Si vous cherchez un smartphone fiable, équilibré, et qui ne prendra pas une ride dans les trois prochaines années, c'est le bon choix !

2. Google Pixel 9a : le roi de la photo et de l'IA à prix serré

Si votre priorité absolue est de faire des photos parfaites, ne cherchez pas plus loin. Le Google Pixel 9a hérite des algorithmes de traitement d'image légendaires de la marque. Il réalise des miracles en basse lumière et propose des outils d'intelligence artificielle (comme la Gomme Magique) qui permettent d'accéder au meilleur photophone pas cher du marché (notez que la version Pixel 10a est également disponible sur le marché).

Au-delà de la photo, le Pixel 9a propose une interface Android pure, fluide et épurée. C'est un véritable concentré de technologie premium et dans un format compact, ce qui n'est pas le cas du Galaxy A56 beaucoup plus grand.

3. Nothing Phone (3a) : le style unique et une fluidité exemplaire

Nothing offre l'alternative parfaite pour ceux qui veulent se démarquer avec un écosystème Android épuré plus proche de l'expérience que l'on pourrait avoir avec un Apple, et sans oublier les performances. Le Nothing Phone (3a) is la surprise de ce classement.

Avec son design transparent emblématique de la marque et ses effets lumineux au dos, il ne ressemble à aucun autre smartphone (sauf aux autres Nothing !).

But Nothing ne mise pas tout sur le look. L'interface Nothing OS est l'une des mieux optimisées du marché : elle offre une fluidité exemplaire, sans aucun ralentissement ni application préinstallée inutile.

Son écran OLED est d'une clarté remarquable, faisant de ce modèle un excellent choix pour le multimédia et les réseaux sociaux. À la rédaction, c'est une marque que nous apprécions beaucoup pour la qualité de ses propositions, et le vent de fraîcheur qu'elle apporte dans un marché où les modèles ont tendance à se ressembler.

L'avis de la rédaction : quel est le meilleur choix ?