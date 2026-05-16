Votre bureau dans la poche : 3 mobiles efficaces pour gérer vos journées chargées

Sur le plan du design, les trois smartphones proposent des formats très différents. Le Samsung Galaxy S26 adopte l'esthétique épurée de la marque, avec trois capteurs photo alignés individuellement au dos. Ses profils sont plats, son gabarit est le plus compact (149,6 mm de haut) et il ne pèse que 167 g. Il est décliné en Argent Lunaire, Bleu Cobalt, Sable et Noir.

Le Pixel 10 reprend la barre photo horizontale de Google. Il mesure 152,8 mm de haut pour environ 188 g, avec des coloris Obsidienne, Porcelaine, Hazel et Rose Pivoine. Le Motorola Edge 70 mise sur une finesse remarquable d'environ 7,1 mm pour 159 g. C'est le plus léger, tandis que le Pixel 10 est le plus dense.

Le Motorola est le plus grand du trio. Côté résistance, le Galaxy S26 et le Pixel 10 sont certifiés IP68, alors que le Motorola Edge 70 impressionne avec les certifications IP68, IP69 et une robustesse de grade militaire MIL-STD-810H.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Pour la puissance, le Samsung Galaxy S26 prend l’avantage avec son processeur Exynos 2600 (ou Snapdragon 8 Gen 5), optimisé pour les tâches lourdes et Galaxy AI, avec 12 Go de RAM. Le Google Pixel 10 embarque le Tensor G5, la première puce 100 % conçue par Google, excellente pour l'IA et la sécurité (Titan M3).

Le Motorola Edge 70 utilise un processeur performant (série Snapdragon 8s) avec 12 Go de RAM. En puissance brute, le Galaxy S26 arrive en tête pour le multitâche intensif. Le Pixel 10 suit avec une expérience logicielle d'une intelligence inégalée, tandis que le Motorola offre une fluidité exemplaire pour la navigation et les documents.

Pour l’écran, le Motorola Edge 70 domine pour le travail sur documents grâce à sa grande dalle pOLED de 6,67 pouces affichant 4500 cd/m². Le Pixel 10 suit avec son écran Actua de 6,3 pouces (120 Hz) montant à 3000 cd/m², parfait pour la lisibilité en extérieur. Le Galaxy S26 propose une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces atteignant également les 3000 cd/m². Le Motorola offre le meilleur confort pour lire des tableurs, le Pixel la meilleure précision colorimétrique, et le Galaxy le meilleur compromis entre qualité et compacité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour les usages pro (scans, visio, photos rapides), le Pixel 10 passe devant grâce à son traitement logiciel infaillible, son téléobjectif (zoom optique x5) et ses outils de retouche IA. Le Galaxy S26 suit de près avec une configuration polyvalente incluant un téléobjectif x3. Le Motorola Edge 70 est très solide avec son capteur frontal de 50 mégapixels pour des visioconférences nettes, mais il est moins armé en zoom longue distance.

La connectivité est cruciale. Le Galaxy S26 et le Pixel 10 prennent la tête avec le support du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6.0. Le Motorola Edge 70 propose le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.4. Les trois modèles gèrent parfaitement l'eSIM et intègrent leur lecteur d’empreintes sous l’écran. Le Pixel 10 se distingue par son intégration poussée des services Google Pro, tandis que le S26 offre l'expérience « Desktop » via Samsung DeX.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie oppose trois philosophies. Le Motorola Edge 70 est le plus endurant avec sa batterie silicium-carbone de 4800 mAh et sa recharge TurboPower 68 W. Le Pixel 10 (4970 mAh) suit avec une recharge filaire de 45 W et surtout la recharge sans fil magnétique Qi2. Le Galaxy S26 (4300 mAh) ferme la marche en endurance pure mais propose une gestion énergétique très fine et une recharge de 45 W.

En conclusion, le Motorola Edge 70 est le plus pratique pour les grands voyageurs, le Pixel 10 le plus intelligent pour l'écosystème Google, et le Galaxy S26 le plus puissant dans un format de poche.

