Quel est le meilleur smartphone à 500 € ? Notre comparatif des 3 valeurs sûres

Vous souhaitez savoir quel est le meilleur smartphone avec un prix maximum de 500 €. Nous avons sélectionné pour vous les Samsung Galaxy A57, Nothing Phone (3a) et Xiaomi POCO F8 Pro. Mais parmi ceux-ci, lequel est vraiment fait pour vous ? Nous avons comparé leurs caractéristiques afin que vous puissiez y voir plus clair et sélectionner le vôtre.

Sylvain Pichot - publié le 15/05/2026 à 07h00
Nothing Phone (3a)

Sur le plan du design, les trois smartphones suivent des directions différentes. Le Samsung Galaxy A57 adopte un dos en verre avec un îlot photo translucide et trois capteurs intégrés individuellement. Son profil est plat, son épaisseur descend à 6,9 mm, et il est proposé en Bleu, Gris, Bleu clair et Lavande. Le Nothing Phone (3a) est doté d’un dos semi-transparent avec une interface Glyph simplifiée et un bloc photo horizontal central ; ses coloris sont Noir, Blanc et Bleu. Le POCO F8 Pro regroupe ses capteurs dans un bloc rectangulaire affirmé, en finitions Noir, Argent et Bleu.

Le plus compact est le POCO F8 Pro (157,4 mm), tandis que le plus grand est le Nothing Phone (3a) (163,5 mm). Le plus léger est le Galaxy A57 (179 g). 
Pour l’étanchéité, le Galaxy A57 et le POCO F8 Pro sont certifiés IP68, alors que le Nothing Phone (3a) propose une certification IP65.

Samsung Galaxy A57 bleu clair
 

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de puissance, le POCO F8 Pro domine nettement. Il embarque le nouveau Snapdragon 8 Gen 5, associé à 12 Go de RAM LPDDR5X et un stockage UFS 4.1 ultra-rapide. Le Nothing Phone (3a) utilise un Snapdragon 7s Gen 4, offrant une fluidité parfaite pour Nothing OS. Le Galaxy A57 repose sur le chipset Exynos 1580, une puce très stable optimisée pour l'IA et le quotidien. Aucun de ces modèles ne propose d'extension microSD. 
Le classement est donc clair : le POCO F8 Pro arrive premier pour les performances brutes, suivi du Nothing Phone (3a) pour sa réactivité, puis du Galaxy A57 pour sa régularité.

Pour l’écran, le POCO F8 Pro conserve l’avantage technique avec une dalle AMOLED de 6,59 pouces (1,5K) montant à 3500 cd/m². Le Nothing Phone (3a) dispose d’un écran AMOLED de 6,77 pouces à 120 Hz, offrant la plus grande surface d'affichage. Le Samsung Galaxy A57 embarque une dalle Super AMOLED Plus de 6,7 pouces avec Vision Booster. Les trois écrans sont plats. Le POCO F8 Pro prend la première place pour la précision, le Nothing pour l’immersion, et le Galaxy A57 pour la fidélité des contrastes Samsung.

Nothing Phone (3a)
 

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photo, le POCO F8 Pro est le plus polyvalent avec un capteur principal de 50 mégapixels (OIS) et un vrai téléobjectif de 50 mégapixels. Le Nothing Phone (3a) propose un duo homogène de deux capteurs de 50 mégapixels (principal et ultra grand-angle). Le Galaxy A57 dispose d’un capteur de 50 mégapixels (OIS), d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un module macro. 
Pour la photo, le POCO F8 Pro gagne grâce à son zoom optique, suivi du Nothing pour la cohérence de ses capteurs, puis du Galaxy A57 qui reste une valeur sûre pour les clichés du quotidien.

La connectivité confirme l’avance du POCO F8 Pro : il supporte le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.0, en plus de son émetteur infrarouge. Le Galaxy A57 est très moderne avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 6.0. Le Nothing Phone (3a) propose le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 6.0. Les trois intègrent un lecteur d’empreintes optique sous l’écran. En connectivité pure, le POCO F8 Pro mène grâce au Wi-Fi 7, suivi de près par le Galaxy A57 et le Nothing.

POCO F8 Pro
 

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie favorise le POCO F8 Pro avec sa batterie de 6210 mAh, contre 5000 mAh pour ses deux rivaux. En usage réel, le POCO est le champion de l'endurance. Le Galaxy A57 et le Nothing Phone (3a) assurent néanmoins deux jours d'usage modéré. Pour la recharge, le POCO F8 Pro écrase la concurrence avec 100 W en filaire. 
Le Nothing Phone (3a) accepte 50 W, tandis que le Galaxy A57 supporte 45 W. Aucun ne propose de recharge sans fil. En conclusion, le POCO F8 Pro est le choix de la puissance, le Nothing Phone (3a) celui de l'originalité équilibrée, et le Galaxy A57 la valeur rassurante par sa finesse et son suivi logiciel.
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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