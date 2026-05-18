iPhone 14 Pro : pourquoi vous devriez acheter ce smartphone reconditionné et pas un autre

Face à la flambée des tarifs du neuf, l'iPhone 14 Pro est le choix le plus redoutable. Véritable boussole technologique de la gamme Apple, ce modèle haut de gamme ne perd pas le nord depuis sa sortie. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 18/05/2026 à 12h15
iPhone 14 Pro : pourquoi vous devriez acheter ce smartphone reconditionné et pas un autre

C'est un secret de polichinelle, mais le rappeler ne coûte pas grand-chose : opter pour un modèle premium d'ancienne génération est aujourd'hui l'une des meilleures méthodes pour contrer la hausse des prix.

Mais pour éviter les mauvaises surprises, encore faut-il savoir comment bien choisir son smartphone reconditionné. C'est là que nous pouvons vous aider en conseillant l'iPhone 14 Pro, un smartphone qui, associé au savoir-faire d'un reconditionneur expert, tire magistralement son épingle du jeu.

 

Le choix de la transparence avec CertiDeal

Avant de revenir sur les points clefs du smartphone, pour son achat nous vous conseillons de vous tourner vers CertiDeal. Si nous conseillons très souvent cette enseigne, c'est que contrairement aux marketplaces qui confient vos appareils à des vendeurs tiers anonymes basés à l'autre bout du monde, cet acteur français gère tout en interne.

Chez CertiDeal, chaque smartphone est entièrement sourcé et reconditionné en France, de A à Z.

Les appareils subissent une batterie de tests drastiques pour valider leur état. Cette maîtrise de la chaîne leur permet de proposer une politique de sérénité absolue : une garantie record de 30 mois et une période de 30 jours pour changer d'avis si le téléphone ne vous convient pas.

Comme l'expliquait sa cofondatrice dans nos colonnes lorsque nous l'avons interviewée, « la qualité est l'essence même de ce marché » et c'est justement cette confiance dans leurs produits qui permet à l'enseigne de proposer une garantie encore plus longue que le neuf.

AvantagesPourquoi acheter l'iPhone 14 Pro chez CertiDeal
OrigineEntièrement sourcé et reconditionné en France
Garantie30 mois (Plus long que les produits neufs)
Retour30 jours d'essai pour changer d'avis
PaiementEn plusieurs fois disponible, dont sans frais via PayPal

Un monstre de puissance qui ne fait pas son âge

Maintenant, attaquons-nous à l'iPhone 14 Pro. Eh oui, pourquoi ce modèle précis plutôt qu'un autre serait le meilleur choix reconditionné ?

L'iPhone 14 Pro a marqué un véritable tournant esthétique et technique chez Apple en introduisant la technologie d'écran Dynamic Island et l'écran « toujours activé » (Always-On Display).

Également, son processeur A16 Bionic est toujours une bête de course capable de faire tourner n'importe quelle application ou jeu gourmand, et son capteur photo principal de 48 Mpx fait encore jeu égal avec les derniers-nés du marché grâce à un post-traitement dont seul Apple a le secret.

 

Si vous souhaitez un très bon appareil photo polyvalent, un grand écran qui propose une réactivité en 120 Hz, et un suivi logiciel, c'est-à-dire des mises à jour encore actives pour plusieurs années, l'iPhone 14 Pro est sans aucun doute l'iPhone qui se situe au meilleur endroit pour proposer un prix abordable et une durabilité qui fait de lui un bon investissement.

La décote subie chez les haut de gamme d'Apple en fait un placement adéquat pour ceux qui cherchent de la durabilité dans leur produit, c'est-à-dire la plupart d'entre nous.

L'avis de la rédaction : l'achat malin par excellence

L'iPhone 14 Pro offre l'expérience logicielle et matérielle la plus aboutie d'Apple sans vous imposer le tarif plus que prohibitif de la génération actuelle. Avant de valider votre panier, pensez à jeter un œil à notre guide sur l'état esthétique d'un smartphone reconditionné pour choisir le grade qui correspond le mieux à vos attentes et à votre budget.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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