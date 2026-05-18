Envie d'un smartphone Apple ? Voici les 3 meilleures stratégies pour ne pas dépasser son budget

Sur le plan du design, les trois iPhone partagent un format compact mais des détails distincts. Ainsi, l’iPhone 15 adopte un dos en verre teinté dans la masse et un double module photo en diagonale. L’iPhone 16e propose un design modernisé avec un seul capteur optimisé pour la vidéo spatiale et le nouveau bouton Action.

L’iPhone 14 Pro reste le plus massif avec son châssis en acier inoxydable et son triple module photo. Le plus léger est l’iPhone 16e (167 g), tandis que l’iPhone 14 Pro est le plus lourd (206 g). Les trois modèles sont certifiés IP68 (jusqu'à 6 mètres).

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Pour la puissance, l’iPhone 16e prend l’avantage avec sa puce A18 et ses 8 Go de RAM, indispensables pour faire tourner Apple Intelligence. L’iPhone 15 et l’iPhone 14 Pro reposent sur la puce A16 Bionic avec 6 Go de RAM ; ils restent très fluides mais ne bénéficieront pas des fonctions d'IA générative d'Apple. En termes de longévité logicielle, l’iPhone 16e passe donc devant, suivi de l’iPhone 15, puis de l’iPhone 14 Pro.

L’écran inverse le classement. L’iPhone 14 Pro domine avec sa dalle ProMotion 120 Hz et l’affichage toujours activé. L’iPhone 15 et l’iPhone 16e disposent tous deux de la Dynamic Island et d’écrans OLED de haute qualité montant à 2000 cd/m², mais ils restent limités à un rafraîchissement de 60 Hz. Pour la qualité d’affichage, l’iPhone 14 Pro arrive en tête grâce à sa fluidité, suivi de l’iPhone 15 et de l’iPhone 16e qui offrent une luminosité identique.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photo, l’iPhone 14 Pro reste le roi grâce à son téléobjectif optique 3x et son scanner LiDAR. L’iPhone 15 et l’iPhone 16e proposent tous deux un capteur principal de 48 mégapixels permettant un zoom « optique » 2x par recadrage, ainsi qu'un ultra grand-angle. L’iPhone 16e se distingue par sa capacité à filmer des vidéos spatiales pour l'Apple Vision Pro. Pour la polyvalence, l’iPhone 14 Pro gagne, mais pour la simplicité moderne, le duo 15/16e est excellent.

En termes de connectivité, il y a une vraie rupture : l’iPhone 15 et l’iPhone 16e utilisent le port USB-C, alors que le 14 Pro est encore en Lightning. Il faut donc prévoir un chargeur et surtout un câble qui va bien. En outre, l’iPhone 16e et l’iPhone 15 profitent de la puce Ultra Wideband de 2e génération pour une localisation plus précise. De plus, notez que l’iPhone 16e ajoute le bouton Action, absent sur les deux autres. Pour la connectivité la plus pratique, l’iPhone 16e et l’iPhone 15 l'emportent grâce à l'USB-C, plus universel.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est le point fort de l’iPhone 16e, Apple annonçant jusqu’à 26 heures de lecture vidéo grâce à l'efficience de la puce A18. L’iPhone 14 Pro suit, tandis que l’iPhone 15 ferme la marche. Attention : pour le 14 Pro reconditionné, veillez à contrôler l'état de santé de la batterie. Concernant la recharge, les trois modèles supportent le MagSafe et le standard Qi2 jusqu'à 15 W.

En conclusion, l’iPhone 15 neuf est le choix de la sagesse, l’iPhone 16e celui du futur et de l’IA, tandis que l’iPhone 14 Pro reconditionné reste le chouchou des amateurs de photo et d'écrans fluides.

