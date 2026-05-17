Test du Honor 600 : une fiche technique musclée et un parfum d'iPhone, le tout à prix contenu

Fiche technique

Écran AMOLED 6,57 pouces, 120 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4

8 de mémoire vive (extensibles)

128 Go, 256 Go ou 512 Go d’espace de stockage interne (non extensible)

Double capteur photo : 200 + 12 mégapixels / 50 mégapixels

Lecteur d’empreintes sous l’écran

Batterie 6400 mAh, charge rapide filaire 80 W, charge inversée

Étanchéité : IP68, IP69, IP69K

Système d'exploitation Android 16 avec surcouche logicielle MagicOS

Design

La première chose que l'on remarque en sortant le Honor 600 de sa boîte, c'est son esthétique. Inutile de tourner autour du pot : ce smartphone lorgne très franchement sur l'iPhone 17 Pro d'Apple, au point que la confusion, de loin et surtout dans son coloris orange, ne serait pas absurde. Le grand bloc photo rectangulaire positionné dans l'angle supérieur gauche du dos, les tranches métalliques brossées et le bouton supplémentaire sur la tranche droite — calqué à l'identique sur l'emplacement du bouton Action d'Apple — renforcent cette impression à chaque fois que l'on saisit l'appareil.

Cela étant dit, une fois ce premier constat établi, force est de reconnaître que le Honor 600 soigne son exécution. Avec des dimensions de 156 x 74,7 x 7,8 mm pour seulement 185 grammes, il affiche une compacité et une légèreté remarquables pour un appareil embarquant une batterie de 6400 mAh. On tient là l'un des smartphones milieu de gamme les plus fins et les plus maniables du moment.

Ses angles arrondis, ses tranches mates et son poids contenu évitent l'effet « savonnette » que certains terminaux de ce segment traînent encore. En comparaison, le Samsung Galaxy A57 est légèrement plus épais et plus lourd, tandis que le Pixel 10a de Google affiche un gabarit similaire mais une finition plastique moins premium.

Le dos du Honor 600 adopte un matériau composite présenté par le fabricant comme plus léger et plus résistant qu'un verre minéral classique, avec un toucher mat et doux qui ne capte aucune trace de doigts — un détail agréable au quotidien. Ce revêtement procure une sensation qualitative sincère, nettement au-dessus de ce que l'on attend habituellement dans cette fourchette de prix.

Le cadre en métal brossé renforce encore cette perception premium, même si, de près, le bloc photo semble davantage « posé » sur le dos qu'intégré à la coque, contrairement à son modèle d'inspiration. Les versions noire et blanche (cette dernière tirant légèrement vers le doré) offrent un aspect plus sobre et moins directement associé à l'iPhone que le modèle orange, la troisième finition disponible.

Sur les tranches, le bouton supplémentaire dédié aux fonctions IA ou à l'ouverture rapide de l'appareil photo illustre bien la volonté d'Honor de ne pas se contenter de copier l'interface physique d'Apple, mais d'y apposer sa propre logique d'usage. Un appui long sur ce bouton lance l'assistant IA maison, tandis qu'un double appui déclenche l'application Appareil photo — fonctionnel, même si on est loin de la sophistication du bouton Action de l'iPhone 17 Pro.

En outre, la dalle AMOLED occupe plus de 91% de la façade avant, grâce à des bordures tombant sous le millimètre tout autour de l'écran. Honor a également préappliqué un film de protection sur la vitre, ce qui est une attention appréciable à ce prix.

Côté connectivité, le Honor 600 coche toutes les cases utiles en 2026 : 5G dual SIM avec compatibilité eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 et NFC. D'après notre test, la connectivité Wi-Fi s'est révélée stable et rapide, sans aucune décrochage constaté lors des sessions prolongées. À noter que certains concurrents, comme le Nothing Phone (4a) Pro, proposent le Wi-Fi 7, ce qui représente un avantage sur les réseaux les plus récents — le Honor 600 reste ainsi en léger retrait sur ce point précis. L'USB-C est présent, mais on regrettera l'absence de prise jack 3,5 mm et de slot microSD, deux absences qui ne surprennent plus mais que certains utilisateurs pourraient encore regretter.

Le lecteur d'empreintes digitales est intégré sous l'écran, à une position centrale et naturelle pour le pouce. Selon notre test, sa réactivité est bonne et la reconnaissance s'effectue en une fraction de seconde, même avec des mains légèrement humides. La reconnaissance faciale vient compléter l'arsenal biométrique, avec une vitesse de déverrouillage très satisfaisante en conditions normales d'éclairage. La certification IP68, IP69 et IP69K — couvrant l'immersion prolongée, la poussière et les jets d'eau à haute pression — place le Honor 600 clairement au-dessus de plusieurs de ses rivaux sur ce point, notamment le Nothing Phone (4a) Pro et le Realme 16 Pro+ qui n'atteignent pas ce niveau de protection.

Sur le plan audio, le Honor 600 embarque des haut-parleurs stéréo. D'après notre test, la restitution sonore se révèle honnête pour du multimédia quotidien — streaming musical ou vidéos YouTube — avec un volume suffisant et une séparation stéréo perceptible. Les graves restent en retrait, comme souvent sur des enceintes aussi compactes, mais l'ensemble évite la saturation à pleine puissance.

L'écran

Le Honor 600 s'équipe d'une dalle AMOLED de 6,57 pouces affichant une définition FHD+ de 2728 x 1264 pixels, soit une densité de 458 ppi — un niveau de finesse qui rend le texte et les images parfaitement nets, même à courte distance. Le taux de rafraîchissement peut atteindre 120 Hz, avec la possibilité de basculer entre plusieurs fréquences pour optimiser la consommation énergétique. Nous devons cependant préciser qu'il ne s'agit pas d'un panneau LTPO. Cela signifie que le rafraîchissement n'est donc pas adaptatif de manière continue, mais variable selon des paliers prédéfinis.

Honor communique sur un pic de luminosité de 8 000 cd/m², sur le papier mais dans la réalité, c’est nettement moins spectaculaire. Cependant, le résultat in situ est très largement suffisant pour garantir une bonne lisibilité en plein soleil, d'autant que la réflectance de l'écran relativement faible. Selon notre test, l'utilisation en extérieur par temps ensoleillé ne pose aucun problème de lisibilité, ce qui n'est pas le cas de tous les concurrents dans cette gamme de prix.

À l'autre extrémité de la plage, l'écran descend à une luminosité minimale de 1,5 cd/m², ce qui permet une lecture confortable dans l'obscurité totale sans agresser les yeux. En outre, le PWM dimming à 3 840 Hz limite la fatigue oculaire lors des sessions prolongées — un point de détail technique qui fait une vraie différence dans la durée. La technologie OLED garantit de son côté un contraste infini et une rémanence quasi nulle, avec des noirs profonds qui mettent en valeur les contenus HDR.

La colorimétrie est toutefois le point sur lequel l'écran du Honor 600 demande le plus d'attention. En réglages par défaut, l'affichage tire franchement vers les tons froids. Fort heureusement, l'activation du mode Pro dans les paramètres d'affichage corrige sensiblement la situation.

Honor propose par ailleurs plusieurs options de personnalisation de l'affichage : ajustement de la température des couleurs, modes de confort visuel, filtre de lumière bleue et modes prédéfinis selon le type de contenu consulté.

En comparaison, le Samsung Galaxy A57 offre une colorimétrie plus précise dès le départ, tandis que le Google Pixel 10a propose une calibration légèrement plus neutre nativement. Le Nothing Phone (4a) Pro, de son côté, affiche une dalle AMOLED 120 Hz également solide, mais sans atteindre la luminosité du Honor 600.

Le système et les applications

Le Honor 600 tourne sous MagicOS 10, basé sur Android 16, la version la plus récente du système de Google à l'heure de ce test. En matière de suivi logiciel, Honor s'engage sur 6 ans de mises à jour OS et de sécurité, une promesse qui le place dans une position favorable face à de nombreux concurrents. À titre de comparaison, Samsung propose également 7 ans de mises à jour sur ses Galaxy A57, tandis que Google assure 7 ans de support sur ses Pixel 10a — Honor est donc dans la course, même s'il reste légèrement derrière ces deux-là.

En termes de fluidité, l'interface MagicOS 10 répond sans accroc dans la navigation quotidienne. Les animations sont soignées, les transitions rapides et l'organisation des menus reste logique une fois qu'on a pris ses marques. Selon notre test, la personnalisation est possible — fonds d'écran, widgets, taille des éléments — mais MagicOS reste plus contraignant que One UI de Samsung sur ce plan. Parmi les critiques récurrentes relevées dans d'autres tests : l'absence de tiroir d'applications par défaut, des icônes jugées trop grandes et un verrouillage parfois capricieux de l'orientation de l'écran.

Côté applications préinstallées, MagicOS 10 embarque, en plus des applications Google habituelles, plusieurs applications Honor maison ainsi que quelques applications tierces, c’est toujours un peu agaçant. Comptez sur un espace disponible d’un peu de 483 Go sur notre modèle de test de 512 Go théoriques.

Parmi les fonctions d'intelligence artificielle, Honor intègre notamment un Super Zoom IA, un mode portrait IA amélioré et un assistant IA accessible via le bouton dédié sur la tranche. Il y a également une aide à la rédaction, la possibilité d’afficher des sous-titres, de la traduction automatique, des appels ainsi que la fameuse détection des deepfake et clonage de voix proposée par Honor sur ses modèles. On apprécie aussi le Magic Portail (Volet magique) permettant de glisser rapidement des éléments capturés sur l’écran dans d’autres applications.

D'après notre test, ces fonctions sont bien intégrées dans l'interface et apportent une valeur ajoutée réelle, notamment sur la photographie de nuit et les portraits, même si elles restent en retrait des capacités IA de Google sur les Pixel 10a.

Les performances

Le Honor 600 s'appuie sur le Snapdragon 7 Gen 4 de Qualcomm, gravé en 4 nm, exactement comme le realme 16 Pro+. Cette configuration est couplée à 8 Go de RAM, extensibles jusqu’à 16 Go grâce à la RAM virtuelle prélevée sur le stockage interne. Ce dernier est disponible en 128, 256 ou 512 Go, sans possibilité d'extension via microSD.

À l'usage quotidien, le Honor 600 se comporte de manière très satisfaisante. L'interface réagit promptement, les applications s'ouvrent rapidement et le multitâche ne génère pas de ralentissement notable. Selon notre test, l'expérience utilisateur est fluide et agréable pour tous les usages courants — navigation web, messagerie, streaming, réseaux sociaux. En outre, le Honor 600 partage cette plateforme avec le Nothing Phone (4a) Pro et le Realme 16 Pro+, mais ces derniers paraissent légèrement plus fluides au quotidien, ce qui suggère une optimisation logicielle encore perfectible chez Honor.

Pour le gaming, les résultats sont encourageants. La partie graphique permet d'atteindre de très hautes fréquences sur les titres les plus optimisés. En outre, d'après notre test, la gestion thermique est à surveiller. En effet, le Honor 600 chauffe assez rapidement lors de sessions de jeu prolongées ou pendant la charge, avec une température de façade plutôt élevée. Ce n'est pas préoccupant, mais cela se sent en main et peut inciter à réduire la durée des sessions. Le Galaxy A57, de son côté, gère légèrement mieux la montée en température grâce à une chambre à vapeur plus large. Enfin, notez la bonne tenue des performances du chipset sur la durée, ce qui n’est pas le cas sur tous les mobiles testés.

Le multimédia

Le module photo du Honor 600 se compose d'un capteur principal de 200 mégapixels ouvrant à f/1,9 avec stabilisation optique (OIS), accompagné d'un ultra grand-angle de 12 mégapixels à f/2,2 couvrant 112°. L'absence de téléobjectif est à noter : dans cette gamme de prix, certains concurrents comme le Realme 16 Pro+ ont déjà commencé à en intégrer un, ce qui constitue un avantage non négligeable pour les amateurs de photographie zoomée. Le module selfie, quant à lui, est un capteur 50 mégapixels à f/2,0.

L'interface de l'application Appareil photo est claire et accessible. Les modes principaux — Photo, Vidéo, Portrait, Nuit — sont accessibles en un balayage horizontal, tandis qu'un bouton « Plus » regroupe les modes avancés comme la Haute Résolution (200 mégapixels natifs), le mode Pro manuel et les fonctions IA. Nous avons apprécié la prise en main immédiate.

En conditions lumineuses favorables, le capteur principal produit des photos bien détaillées, bien exposées et avec un contraste équilibré. La colorimétrie, légèrement saturée, donne du punch aux images sans tomber dans l'excès — moins agressive que celle du Realme 16 Pro+. D'après notre test, les clichés en pleine lumière sont franchement réussis et s'exportent très bien sur les réseaux sociaux comme sur grand écran. En revanche, des aberrations chromatiques et des effets de moiré sont perceptibles sur certains motifs répétitifs, un défaut récurrent sur les capteurs à très haute résolution.

De nuit, le Honor 600 s'en sort honorablement avec le capteur principal : l'exposition est bien gérée, les couleurs restent naturelles et la netteté centrale est correcte. Le lissage logiciel contient efficacement le bruit numérique, même si certains artefacts subsistent sur les bords de cadre. En revanche, l'ultra grand-angle montre ses limites dans la pénombre : netteté insuffisante, lissage excessif, couleurs délavées et légère dominante jaune trahissent un capteur secondaire clairement en retrait. Pour la photo nocturne avancée, le Google Pixel 10a reste la référence sur ce segment.

Le zoom n’est pas des plus qualitatifs et un petit niveau devra être maintenu. Il peut monter jusqu’à 30x en numérique mais nous le déconseillons.

Côté vidéo, le Honor 600 monte jusqu'en 4K à 30 i/s, aussi bien en façade qu'en selfie, avec une stabilisation gyroscopique combinant OIS et EIS. D'après notre test, le rendu vidéo est agréable, avec une plage dynamique bien gérée et peu de déformation en mouvement.

Enfin, la caméra selfie de 50 mégapixels produit des autoportraits soignés, même si le traitement peut lisser un peu trop les visages en mode portrait IA.

L'autonomie

La batterie du Honor 600 est l'un de ses arguments les plus solides. Avec ses 6 400 mAh reposant sur la technologie silicium-carbone — qui permet d'augmenter la capacité sans alourdir ni épaissir le châssis. D'après notre test, une journée complète, même chargée, ne suffit pas à venir à bout de la batterie — on aborde sereinement la deuxième journée sans stress.

La recharge s'effectue exclusivement en filaire, ce qui peut surprendre en 2026. Honor compense avec une charge rapide à 80 W : de 0 à 100%, il faut compter 51 minutes avec un bloc compatible — vendu séparément, ce qui est dommage. En outre, le Honor 600 supporte la charge inversée filaire à 27 W, utile pour recharger une paire d'écouteurs ou une montre connectée.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Honor 600 est livré avec un câble USB-C vers USB-C et un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Au terme de ce test, on peut dire que le Honor 600 se présente comme l'une des options les plus convaincantes du milieu de gamme en 2026. Ce qui frappe en premier, c'est cette capacité à réunir dans un châssis fin et compact une autonomie record, un écran AMOLED lumineux et des performances solides — trois critères sur lesquels beaucoup de ses concurrents sont obligés de faire des compromis. Selon notre test, l'expérience au quotidien est fluide, l'appareil est agréable en main et la certification IP68/IP69K est un vrai plus, rassurant pour un usage intensif ou en extérieur.

Il y a bien quelques bémols. Le design trop directement calqué sur l'iPhone 17 Pro manque de singularité, même s'il ne nuit pas à la qualité de fabrication. L'ultra grand-angle reste le point faible de la configuration photo, l'absence de téléobjectif sera regrettée par les photographes exigeants, et MagicOS 10, une fois maîtrisé s’avère tout à fait convaincant. On regrette la présence de bloatwares. La chauffe en jeu et l'absence de charge sans fil sont également des points à prendre en compte selon votre profil.

Si vous cherchez un smartphone endurant, bien construit, au suivi logiciel sérieux et capable de rivaliser avec des appareils bien plus chers sur l'écran et l'autonomie, il mérite sans conteste d'être en tête de votre liste. Nous le recommandons.

