Moins de 440 € pour un Galaxy S24 Plus garanti 30 mois et reconditionné entièrement en France !

Dans la famille des smartphones haut de gamme de chez Samsung, la déclinaison « Plus » est ce compromis idéal que l'on recherche souvent. C’est le modèle que l'on choisit si l'on veut un grand confort visuel et une autonomie costaude sans pour autant basculer sur le format mastoc ou le design très anguleux de la version Ultra.

Attention toutefois, le très haut de gamme se paie au prix fort lorsqu'on l'achète neuf en boutique. Aujourd'hui, son prix a bien baissé, mais le Samsung Galaxy S24 Plus réclamait un sacré budget à sa sortie !

C'est là que le marché de la seconde main et notre comparateur reconditionné entrent en jeu. En cherchant bien, il est possible de trouver des offres qui ramènent ce monstre à un tarif de 440 €. Un prix qu'on a plutôt l'habitude de croiser sur des modèles de milieu de gamme neufs bien moins armés.

Pour qui est adapté le Galaxy S24 Plus au quotidien ?

Le Galaxy S24 Plus est l'appareil idéal si vous aimez les temps de réponse immédiats au moindre effleurement, cette fluidité parfaite dans le défilement des images à 120 Hz sur un écran immense et des clichés réussis du premier coup grâce à un triple capteur photo très polyvalent.

Sous le capot, avec ses 12 Go de mémoire vive, l'appareil est blindé techniquement pour diriger le multitâche lourd et les jeux gourmands.

L'autre énorme bénéfice au quotidien, c'est son autonomie. Sa batterie grand format permet de partir le matin l'esprit tranquille : le téléphone tient sans problème une grosse journée d'utilisation intensive, même si vous abusez des vidéos ou du GPS.

C'est l'exemple type du smartphone grand format pensé pour l'efficacité, mais sans excentricité.

La sécurité du savoir-faire tricolore et une garantie record

Acheter un produit reconditionné soulève parfois des questions légitimes sur l'état réel de la batterie ou la fiabilité du revendeur. C'est pour cela qu'il est capital de privilégier des acteurs qui testent, diagnostiquent et certifient leurs produits dans des ateliers en France. Cette exigence de transparence fait d'ailleurs écho aux conclusions de l'enquête de 60 Millions de Consommateurs sur les sites de reconditionné les plus fiables.

Pour prouver le sérieux de son processus technique, le reconditionneur français CertiDeal accompagne ce smartphone d'une garantie de 30 mois. C'est un gage de qualité, puisque cela dépasse les deux ans de garantie légale du neuf, et prouve la confiance du vendeur dans son produit.

Si vous souhaitez comparer cette offre avec d'autres références de la marque, n'hésitez pas à parcourir notre catalogue des mobiles Samsung.